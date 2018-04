Uil: colamarco riconfermato segretario del veneto (2)

(AdnKronos) – Sulla apertura al dialogo espressa ieri sera dal presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, Colamarco spera “che alle parole seguano i fatti. Siamo in una fase di stallo politico che non porta nulla di positivo. Se a livello regionale manca anche l’interlocuzione con gli imprenditori, rischiamo di non avere gli strumenti per agganciare questa debole ripresa”.

Tra gli altri temi al centro del prossimo mandato, il rilancio di Porto Marghera, la valorizzazione dell’aeroporto e del porto, “che sono infrastrutture non al servizio di Venezia, ma di tutto il Nordest”. Infine nuove politiche per l’aggregazione delle piccolissime e piccole imprese. “Solo quelle piu strutturate – conferma in conclusione Colamarco – possono investire in innovazione, assumere e stare sul mercato”.

