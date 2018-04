Quarto appuntamento con Bohlitica. Si parla di Politica dove? Istituzioni vs web?

Quarto appuntamento venerdì 27 aprile, a partire dalle ore 20, del percorso BOHLITICA, organizzato da un gruppo di giovani delle principali aggregazioni laicali diocesane (Ac, Noi associazione, Fuci, Acli, Agesci, Csi) e dalla Fisp (Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico), desiderosi di riappropriarsi del vocabolario e dei significati della politica, indagando questo mondo che per molti coetanei è estraneo, lontano o indifferente. Un’occasione per giovani di confrontarsi con altri coetanei che vivono una cittadinanza attiva o con esperti qualificati per capire, approfondire e informarsi sulle dinamiche della politica oggi.

L’appuntamento è al Centro universitario di via Zabarella 82 a Padova, a partire dalle ore 20 con un momento di aperitivo incontro, cui seguirà, dalle ore 20.45 alle ore 22.30 il confronto e l’approfondimento che in questo incontro ha come filo conduttore:Politica dove? Istituzioni vs web?

Parteciperanno al dibattito con i giovani Paolo Roberto Graziano, docente di scienza politica all’Università di Padova e Toni Grossi, giornalista (già consigliere nazionale di Azione cattolica e segretario provinciale della DC).

L’ultimo appuntamento del percorso Bohlitica è in programma venerdì 18 maggio sul temaQuando? Tempi della Politica: presente vs futuro?