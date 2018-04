Petrarca Rugby: 8° TORNEO SAN MARCO UNDER 14 SUPER CHALLENGE, VINCE VERONA SUL PETRARCA

IL 27 MAGGIO LA FINALISSIMA 2018, TORNEO A 12 SQUADRE ANCORA AL “CENTRO GEREMIA”

E’ il Verona Rugby ad aggiudicarsi l’ottava edizione del Torneo “San Marco”, riservato alla categoria Under 14 e andata in scena al “Centro Geremia” del Petrarca. Vittoria in finale per 21 a 0 sui padroni di casa del Petrarca, mentre per il terzo posto l’Amatori Union Rugby Milano ha superato il Benetton, ma solo ai calci piazzati (2 a 1) dopo che il tempo regolamentare si era chiuso sul 14 pari. Gioco molto organizzato per i vincitori, con i padroni di casa costretti a difendersi, per buona parte del match. Intensa e molto spettacolare la semifinale giocata tra il Petrarca e il Benetton, finita 10 a 5 per i padroni di casa. Altissimo gioco effettivo, azioni multifase e pressione sull’avversario hanno caratterizzato il match, con i bianconeri protagonisti e determinati nell’atteggiamento e nel carattere.

Nell’altra semifinale il Verona ha battuto l’Amatori Union Rugby Milano. Molto alto il livello del torneo, che quest’anno è stato diviso in due eventi. Vista l’alta richiesta di iscrizioni, quest’anno la tappa padovana del Super Challenge (l’ultima del circuito) è stata sdoppiata in due appuntamenti contemporanei, ospitati dal Petrarca e dal Cus Padova, tappa ribattezzata Patavium Challenge, con 12 squadre in ciascuna sede, grazie all’ottima collaborazione tra i due club. Alla tappa del Cus Padova vittoria dell’Ars Milano davanti a Cus Padova (31-0 la finale), Monti Rovigo e Mirano.

Il Torneo rappresenta anche l’ultima tappa del Circuito Super Challenge Under 14, evento mirato a contenere in un unico format i tornei under 14 dei principali Club del panorama rugbistico italiano, e ideato da cinque società fondatrici: Capitolina, Petrarca, Colorno, Mogliano, Prato.

Quattro gli arbitri impegnati nelle 24 partite disputate, che ha coinvolto 250 ragazzi e squadre da 4 diverse regioni: oltre al Veneto, anche Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia.

Un ringraziamento ai 40 volontari della società, ai medici presenti, ai volontari della Croce Verde (con 2 ambulanze e una tenda da campo come presidio medico).

La classifica finale: Verona, Petrarca, Amatori & Union Rugby Milano, Benetton, Modena, Mogliano, Capitolina, Parma 1931, Gispi Prato, Colorno, Cus Milano, Villorba.

E ancora il “Centro Geremia” sarà protagonista della tappa che il 27 maggio ospiterà la finalissima del Super Challenge 2018, con le migliori 12 squadre del ranking a confrontarsi per la vittoria finale.

Le tappe, grazie a un ranking comune, sono diventate una sorta di campionato di categoria. A conclusione del calendario di gara, le squadre vincenti le tappe ospitate dai club fondatori, la società organizzatrice della finale e le squadre che avranno totalizzato il punteggio complessivo più elevato nel ranking fino a raggiungere le 12 partecipanti saranno invitate a competere nella tappa finale del Super Challenge, con sede itinerante tra le fondatrici, e quest’anno in programma proprio a Padova, al “Centro Geremia”, il 27 maggio.

L’articolo 8° TORNEO SAN MARCO UNDER 14 SUPER CHALLENGE, VINCE VERONA SUL PETRARCA sembra essere il primo su Petrarca Rugby.