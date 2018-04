Teatro: cda stabile del veneto ribadisce richiesta accesso dati commissione (2)

(AdnKronos) – ‘In questo senso – ha sottolineato Franco Oss Noser – appare necessario aprire un tavolo di confronto con la Regione del Veneto e con i Comuni di Padova e di Venezia per verificare le conseguenze di un possibile taglio delle risorse, che avrebbe esiti inevitabili sulla programmazione, sul rapporto con gli spettatori, sul percorso culturale avviato quattro anni fa e che aveva portato a indiscutibili e positivi risultati ‘.

‘La solidarieta di tutte le istituzioni, – ha ricordato il vicepresidente Giampiero Beltotto – pure di quelle non coinvolte direttamente, in particolare del presidente del Senato, del presidente della Regione, degli assessori competenti e di decine di parlamentari, oltre a quella dei sindaci di Padova e di Venezia che si sono immediatamente mobilitati in favore del Teatro Stabile, ci spinge a rilanciare il nostro progetto, anzi ad ampliarlo: i cavilli burocratici non devono fermare un percorso di crescita che proprio in questi giorni vede aprirsi delle possibilita di dialogo concreto e costruttivo con altre citta del Veneto che vogliamo entrino a far parte della famiglia del Teatro Stabile ‘.

Il CdA quindi si impegna “a presentare ai propri soci, alle istituzioni nazionali, regionali e locali, alla famiglia del teatro Veneto, e ai possibili investitori privati, in un incontro pubblico aperto a tutti che si svolgera a Verona entro la prima meta di giugno, il proprio disegno per il prossimo futuro, una progettualita che riteniamo indispensabile per ristrutturare la presenza nel Nordest di un teatro pubblico e privato al servizio del pubblico e della cultura”.

