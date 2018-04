Petrarca Rugby: VOTAZIONE DEL MVP DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2017-18

Stasera alle 22 si apriranno le votazioni per il Most Valuable Player del Campionato di Eccellenza 2017-18.

Dal sito della Federazione Italiana Rugby.

Roma – Sono sette, in rappresentanza di sei squadre partecipanti alla massima competizione rugbistica nazionale, i giocatori candidati al titolo di MVP dell’edizione 2017/18 del Campionato Italiano di Eccellenza.

Tutti gli appassionati di rugby potranno esprimere la propria preferenza esclusivamente tramite l’app ufficiale della FIR dalle 11 di lunedì 23 aprile, fino alle 15 di giovedì 26 aprile.

L’MVP 2018 sarà annunciato nella settimana seguente alle prime due semifinali di andata play-off, mentre la premiazione del vincitore avverrà nell’intervallo della Finale del campionato, in calendario sabato 19 maggio. I giocatori in lizza per il premio sono stati scelti in base alle preferenze dei singoli allenatori del Campionato di Eccellenza tra coloro che hanno ricevuto almeno due nomination da parte dei tecnici delle dieci squadre partecipanti.

CLICCA QUI PER L’APPLICAZIONE UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY: http://app.federugby.it/

Rispetto alla edizione dello scorso anno vinta dal petrarchino Federico Conforti, tra i cui candidati figuravano gli Azzurri Matteo Minozzi – candidato al premio di miglior giocatore del NatWest 6 Nazioni 2018 – e Renato Giammarioli, sono tre i nomi confermati nella lista 2018: il flanker del Petrarca Padova e capitano dell’Italia U20 Michele Lamaro, che ha ben figurato sia con il proprio club che con gli Azzurrini al 6 Nazioni di categoria, guidandoli al miglior piazzamento di sempre; l’estremo del Petrarca Padova Andrea Menniti-Ippolito che durante la gestione Brunel ha preso parte a due raduni della Nazionale Maggiore in occasione dei raduni di preparazione all’attività internazionale; il capitano delle Fiamme Oro Rugby, Mirko Amenta, protagonista della rincorsa dei cremisi alla zona play-off ed ex capitano dell’Italia Emergenti.

A completare il quadro dei candidati, dove come sempre il ruolo di terza linea è quello maggiormente rappresentato, troviamo il Campione d’Italia in carica Jimmi Tuivaiti, tra i giocatori più prolifici del Patarò Calvisano; Leonardo Mantelli, apertura classe ’96 del FEMI-CZ Rovigo ed ex Azzurrino così come Matteo Panunzi, mediano di mischia del Conad Reggio e protagonista lo scorso anno con la Nazionale Italiana Under 20 che ha conquistato l’accesso nella top ten del Mondiale di categoria. Settimo ed ultimo giocatore il trequarti del Toscana Aeroporti I Medicei, Sebastian Rodwell, punto fermo nel XV di Presutti durante la regular season (unico tra i candidati ad essere sceso in campo dal primo minuto in tutte le partite di campionato), ex Azzurrino U20 e convocato in passato dall’ex CT Nick Mallett per un raduno estivo della Nazionale Maggiore.

Questo l’elenco completo dei candidati al titolo di Giocatore dell’Anno dell’Eccellenza 2017/18:

Mirko Amenta (Fiamme Oro Rugby)

Michele Lamaro (Petrarca Padova)*

Leonardo Mantelli (FEMI-CZ Rovigo)*

Andrea Menniti-Ippolito (Petrarca Padova)

Matteo Panunzi (Conad Reggio)*

Sebastian Rodwell (Toscana Aeroporti I Medicei)*

Jimmy Tuivaiti (Patarò Calvisano)

Albo d’oro MVP Eccellenza

2011 Marco Barbini (Petrarca Padova)

2012 Marco Di Massimo (L’Aquila Rugby)

2013 Nicola Benetti (Fiamme Oro Rugby)

2014 Matteo Ferro (Femi-CZ Rovigo)

2015 Carlo Canna (Fiamme Oro Rugby)

2016 Edward Thrower (Sitav Rugby Lyons)

2017 Federico Conforti (Petrarca Padova)

*è/è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

*è/è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

L’articolo VOTAZIONE DEL MVP DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2017-18 sembra essere il primo su Petrarca Rugby.