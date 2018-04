I cattivi consigli di investimento scacciano quelli buoni. Ma investire e’ una cosa seria

(Camponogara, 23 aprile 2018) – Intervista a Salvatore Gaziano (SoldiExpert SCF) sul perche’ molti risparmiatori cadono vittima di fake news e truffe finanziarie. Ma anche previsioni farlocche e prodotti del momento. Dai Pir agli ETF, dalle azioni alle obbligazioni come orientarsi.

Camponogara, Venezia, 23 aprile 2018 – Dagli ETF ai PIR passando per le fake news nel settore finanziario. Salvatore Gaziano (SoldiExpert SCF) fra i numeri 1 in Italia della consulenza finanziaria indipendente spiega cosa guardare quando si investe per non farsi fregare.

Nel settore relativamente giovane per l’Italia della consulenza finanziaria indipendente (nei Paesi anglosassoni e piu’ sviluppati finanziariamente e’ diventata la regola) e’ uno dei pionieri con oltre 30 di esperienza. Da analista finanziario a gestore, da gestore a co-fondatore insieme a Roberta Rossi di una delle prime societa’ di consulenza finanziaria indipendente in Italia, SoldiExpert SCF (https://soldiexpert.com/).

Risparmiatori e investitori privati invece che seguire i consigli della banca o del promotore che viene pagato poi con il sistema opaco delle retrocessioni delle commissioni scelgono la consulenza senza conflitti d’interesse e pagano una parcella per ricevere una consulenza su come investire il loro patrimonio in azioni, obbligazioni, fondi o ETF in modo attivo.

Salvatore Gaziano, classe 1964, ne e’ il responsabile strategie d’investimento e ha la stessa passione di fare questo mestiere che aveva quando ha iniziato a lavorare in questo settore nel 1985 quando precedente Piazza Affari era salita del 100% (la migliore Borsa del mondo) e i guru dell’epoca parlavano allora di un prossimo ‘secondo miracolo economico italiano – .

‘Consulenza vera indipendente non e’ vendere illusioni e nemmeno consigliare torte – perche’ un risparmiatore se ha un approccio passivo puo’ comprarsi degli ETF e risparmiare rispetto ai fondi e ottenere perfino migliori risultati nel tempo – spiega Gaziano – E secondo noi non e’ spesso nemmeno una vera consulenza collocare dei fondi PIR ovvero legati ai Piani Individuali di Risparmio, utilizzando la leva del vantaggio fiscale per convincere i risparmiatori a sottoscrivere.

Se poi scopri che per andare in pareggio con i costi caricati come commissioni di ogni tipo quel tipo di fondi PIR dovrebbe rendere almeno l’8% all’anno allora dovresti capire che l’affare non lo sto facendo il risparmiatore ma il collocatore. Che comunque vadano le cose si portera’ a casa cosi’ ogni anno un 2,5-3% magari del patrimonio del cliente che verra’ tosato in modo scientifico – .

In questi anni Gaziano nel suo blog e con articoli e interventi su quotidiani nazionali e siti si e’ distinto per le opinioni spesso controcorrente e scomode per il settore bancario come aver denunciato gia’ oltre 5 anni il pericolo altissimo per i risparmiatori di detenere azioni non quotate di banche come Veneto Banca e Popolare di Vicenza o di prodotti troppo disinvoltamente piazzati ai risparmiatori come ‘investimenti sicuri – come i cosiddetti ‘diamanti di investimento – . Tutti casi che sono poi purtroppo diventati esempiu’ di ‘risparmio tradito – con centinaia di migliaia di risparmiatori coinvolti e decine di miliardi di euro bruciati.

E propri al recente Salone del Risparmio svolto a Milano ad aprile, l’appuntamento piu’ importante in Italia dedicato al risparmio gestito, Salvatore Gaziano e’ stato chiamato a intervenire su un tema caldissimo a un convegno organizzato da Radio 24 come quello sulle cosiddette fake news e bufale finanziarie.

Le fregature e le truffe corrono sempre piu’ veloci e la Rete offre un terreno fertile per molti truffatori finanziari. ‘Ma la manipolazione delle notizie finanziarie puo’ essere anche piu’ sottile – spiega Salvatore Gaziano, consulente finanziario indipendente e strategist di SoldiExpert SCF – Chi ti frega puo’ essere chi ti promette rendimenti fuori mercato come il 10% al mese (e’ successo recentemente nel Nord Est con una societa’ che raccoglieva soldi da investire sul Forex) ma anche chi apparentemente e’ una persona che gode della massima reputazione.

E c’e’ sempre da diffidare di chi fa le cose troppo facili in questo settore e parla di rendimenti e non di rischi. O cerca di vendere soluzioni facili – definitive come se esistesse una strategia infallibile per guadagnare. La Rete e non solo pullulano sempre piu’ di questi casi di Gatti e Volpiu’ 2.0 – .

Qualche esempio?

‘L’autore della piu’ grande stangata finanziaria del secolo, Bernard Madoff, era stato presidente del Nasdaq, una delle piu’ importanti Borse statunitensi, aveva clienti Vip di tutto il mondo e i suoi fondi piacevano perche’ offrivano un rendimento apparentemente sicuro e senza scossoni del 9% annuo. Ha raccolto cosi’ 60 miliardi di euro nel piu’ classico schema Ponzi dove in caso di riscatti i soldi degli ultimi servivano a pagare i primi fino a quando che il gioco e’ saltato.

Ma oggi le stangate finanziarie e le nuove bolle e fake news collegate viaggiano anche tanto con la Rete, i blog, Telegram, Wathsapp e possono anche prendere la forma di consigli non solo su titolini o opzioni binarie sul Forex e simili ma anche criptovalute e Ico –

Come difendersi allora?

‘La Rete non e’ solo il problema ma puo’ essere anche l’antidoto e la cura. Informarsi, chiedere una seconda opinione a un consulente finanziario indipendente nel caso e indagare – suggerisce Gaziano – perche’ spesso sulla Rete a cercare bene c’e’ anche la soluzione.

Per capire con chi abbiamo a che fare e se quanto vi viene proposto e’ una cosa seria o se serve solo e soprattutto ad arricchire chi ci propone quell’investimento su un titolo, un fondo di ‘nuova generazione – , un PIR o un soluzione brillante’.

Come investire allora per esempio 50.000 euro?

‘Nei portafogli e servizi che consigliamo ai nostri clienti, investitori e risparmiatori privati, con patrimoni da 20.000 euro a qualche milione di euro, insistiamo su questo concetto e sull’educazione finanziaria. Per chi vuole capire come orientarsi nell’investimento fra azioni e obbligazioni Recentemente abbiamo pubblicato proprio una utilissima guida proprio su quali ragionamenti dovrebbe fare un risparmiatore quando vuole investire 50.000 o 100.000 euro e si pone le classiche domande se sono meglio le azioni, le obbligazioni o gli immobili…

Per quel che riguarda poi le strategie che adottiamo su azioni, fondi o ETF hanno dimostrato in quasi 4 lustri di funzionare molto bene nel fare meglio dei mercati e correre meno rischi nel corretto orizzonte temporale di investimento. Ma nessuno puo’ promettere rendimenti futuri sui mercati. Per raccogliere i frutti ci vogliono sempre selezione, metodo e tempo.

Chi fa le cose troppe facili magari e’ piu’ seducente come chi pubblica e diffonde le fake news ma e’ quasi sempre in conflitto d’interesse. E vi sta quasi sicuramente tirando un brutto tiro quando vi parla di soldi e risparmi da investire – .

