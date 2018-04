Comunicato stampa: la natura urbana protagonista a Padova

Il 27 aprile scatta, con il convegno “Natura Urbana a Padova” che si svolgerà alla Fornace Carotta, dalle ore 9:00 alle 13:30, la City Nature Challenge 2018.

City Nature Challenge è una competizione internazionale promossa dal Natural History Museum of Los Angeles County e dalla California Academy of Sciences nell’ambito della #CitizenScience.

Coinvolge oltre 65 città tra cui Los Angeles, San Francisco, Tokyo, New York, Miami, Roma, Berlino, Londra.

Nell’ambito della City Nature Challenge appassionati di natura, aspiranti scienziati e cittadini di tutto il mondo, partecipando in autonomia o accompagnati da ricercatori e specialisti, esploreranno la biodiversità urbana con l’obiettivo di scattare quante più foto possibili di piante, funghi e animali che vivono nelle aree urbane e inviarle attraverso l’app di iNaturalist. In palio il riconoscimento di città con maggiore sensibilità alla biodiversità urbana al mondo.

Padova parteciperà per la prima volta a questa competizione che durerà dal 27 al 30 aprile.

Ad aprire la quattro giorni il convegno organizzato dal Dipartimento territorio e sistemi agro-forestali (Tesaf) dell’Università di Padova, promotore della Challenge a livello locale, in collaborazione con il Comune di Padova.

L’appuntamento della Fornace Carotta sarà aperto dai saluti di Andrea Grappeggia, dirigente dell’Area didattica e servizi agli studenti dell’Università di Padova, e di Chiara Gallani, assessora all’ambiente Padova.

Al centro della discussione la natura urbana spontanea, la rigenerazione urbana e le opportunità e prospettive offerte dalla scienza per i cittadini.

Dopo il convegno e il buffet alle ore 15:00 è prevista una prova pratica dell’applicazione iNaturalist e la presentazione del City Nature Challenge, parallelamente si terrà il workshop del progetto europeo UGB Urban Green Belts – cinture verdi urbane in cui verranno presentate diverse esperienze di Comuni nella gestione del verde urbano.

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

