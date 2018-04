Verona: agsm e amt per illuminazione e trasporto pubblico a tirana

Verona, 16 apr. (AdnKronos) – Una green line elettrica per il primo trasporto pubblico della capitale albanese, ma anche la creazione di una serie di servizi (illuminazione pubblica, wifi, videosorveglianza, hot spot, punti di ricarica per veicoli elettrici) per rendere la citta una smart city di livello internazionale. Sono i temi del tavolo tecnico, gia operativo, e che vede seduti insieme i sindaci di Verona Federico Sboarina, di Tirana Erion Veliaj, e i presidenti di Agsm Michele Croce e Amt Francesco Barini. Tempo qualche settimana e i progetti di fattibilita saranno nero su bianco per eventuali approfondimenti tecnici.

La volonta di stringere nuove collaborazioni, con Verona come partnership per lo sviluppo economico ma anche culturale, e stata oggetto di una serie di incontri tra Sboarina e Veliaj, a Verona in questi giorni per il Vinitaly.

Proprio in fiera, il sindaco di Tirana ha incontrato i vertici di Veronafiere Maurizio Danese e Giovanni Mantovani, il presidente delle Regione Veneto Luca Zaia, che hanno garantito la massima disponibilita a sviluppare nuove e strategiche sinergie con Tirana e l’Abania, su diversi fronti, a cominciare dalle tecniche piu moderne per i settori dell’agricoltura e dell’edilizia.

