Comunali: a vicenza il centrodestra si spacca, e il candidato a sindaco si ritira

Vicenza, 17 apr. (AdnKronos) – Il centrodestra veneto si spacca in vista delle elezioni comunali a Vicenza: l’alleanza tra Lega e Forza Italia si e conclusa di fatto oggi con l’ufficializzazione del ritiro del candidato di Fi, Fabio Mantovani avvenuta oggi. Mentre, nel corso di un incontro tra i vertici regionali dei due partiti, il segretario veneto del Carroccio Gianantonio Da Re spiega all’Adnkronos che “dopo giorni e giorni di veti incrociati all’interno di Fi si e giunti oggi all’epilogo con il ritiro della candidatura di Mantovani. Adesso in Fi stanno pensando a qualche candidato alternativo, ma e troppo tardi. Per questo, noi sosterremo il candidato delle liste civiche Francesco Rucco, che non e ‘il candidato della Lega’, ma e l’unica candidatura competitiva possibile che rappresenta oggi il Centrodestra Vicenza”.

“E’ vero che il patto tra Lega e Fi prevedeva che noi proponessimo il candidato a Treviso e Fi a Vicenza, ma sono stati loro a portarci a questa scelta forzata, cambiando le carte in tavola – spiega il segretario del Carroccio veneto – non avevamo altra scelta, e mi sembra improponibile pensare oggi ad un nuovo candidato che tra l’altro devono ancora trovare”.

In ogni caso, il segretario regionale della Lega spiega: “Non credo che questa divisione a Vicenza possa avere ripercussioni altrove, ne a livello regionale, ne a livello nazionale. In fin dei conti non dimentichiamoci che la seconda carica dello Stato, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e stata eletta di comune accordo tra Fi e Lega. E’ un segno che l’alleanza e forte”.

(Adnkronos)