Vinitaly: zaia presenta progetto ‘panchina rosa’ per combattere violenza genere

Verona, 16 apr. (AdnKronos) – C’e stato spazio anche per un’iniziativa di grande significato sociale e attualita, oggi allo stand della Regione Veneto al Vinitaly in corso a Veronafiere: e stato infatti presentato il primo passo di un ambizioso progetto di sensibilizzazione contro la violenza e per il rispetto della donna, denominato ‘Pink Bench ‘ (Panchina Rosa) che si propone di distribuire almeno una panchina rosa in ogni Comune del Veneto, perche ogni passante possa essere richiamato da questo simbolo a una riflessione su questo grave e sempre piu diffuso problema.

Il Progetto e stato ideato da Jesusleny Gomes, giovane brasiliana residente in Veneto, che ha come hobby la camminata escursionistica, ed e diventata famosa per essere l’unica donna ad aver raggiunto a piedi tutti, ma proprio tutti, i Comuni del Veneto. Il primo Comune ad aver aderito e stato quello di Bardolino, in provincia di Verona, che era rappresentato dal Sindaco Ivan De Beni, ed e stato accolto allo Stand veneto del Vinitaly dal Presidente della Regione Luca Zaia, affiancato dall’Assessore Federico Caner, dal Presidente della Provincia Antonio Pastorello, dal Sindaco di Verona Federico Sboarina, che ha annunciato l’adesione del capoluogo scaligero a Pink Bench.

