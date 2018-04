Bo: Intervista impossibile al mostro di Frankenstein

Martedì 17 aprile alle 17 nell’Aula Magna del Bo a Padova lezione-spettacolo con il filosofo della scienza Telmo Pievani, lo scrittore Lorenzo Pavolini e l’attore Tommaso Ragno, per il programma primaverile di One Book One City.

A duecento anni dalla sua prima apparizione, Frankenstein, o meglio la sua Creatura, si sottopone non troppo pazientemente alle domande di un filosofo della scienza interessato a conoscere i segreti su come resuscitare la vita animale. In un remoto arcipelago artico che nasconde una sorta di arca di Noè del XXI secolo, il mostro più famoso del mondo, dopo le tante interpretazioni semiserie del suo personaggio, simbolo di una scienza che si spaventa delle sue possibilità più ardite, vorrebbe per una volta sottrarsi agli stereotipi. Mosso da curiosità assai umana, vuole sapere se l’avventura che lo ha assemblato al mondo sia “contro-natura”, imparare i segreti del Dna e capire finalmente a quale Darwin votarsi (se è vero che fu il nonno di Charles, con fama di galvanizzatore di lombrichi, a ispirare la giovane autrice del suo romanzo, Mary Shelley).

One Book One City è un progetto di lettura condivisa per la città e il suo territorio, proposto dal palinsesto Universa, a cura del Prorettorato alle Relazioni culturali, sociali e di genere dell’Università di Padova.

Partecipazione libera su prenotazione.

