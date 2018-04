Informazioni Coldiretti

N. – 12/04/2018

VITICOLTURA, ASSISTENZA GLOBALE GRAZIE A COLDIRETTI

Il Veneto si conferma la prima regione in assoluto nel settore vitivinicolo, con oltre 11 milioni di quintali d’uva prodotta, di cui 8,8 a Denominazione d’Origine (DO), a conferma dell’altissima qualità ormai raggiunta dal vigneto veneto. Con una produzione in valore di 5,3 miliardi di euro, la viticoltura veneta rappresenta il 10% del fatturato agricolo nazionale. Nel 2017, la superficie destinata a vigneto nel Veneto ha superato i 91.349 ettari, segnando un +4,7% rispetto all’anno precedente. Padova conta 7.030 ettari coltivati a vigneto, e la nostra regione si conferma la quarta potenza mondiale in fatto di esportazioni: nei primi 9 mesi del 2017 ha segnato un +6,4% rispetto al corrispettivo periodo dell’anno precedente, quando aveva superato i 2 miliardi di euro in valore (pari al 35,6% del totale nazionale).

A fronte di questi primati è sempre più necessario fornire alle imprese vitivinicole un’assistenza globale a 360 gradi, dagli aspetti commerciali a quelli amministrativi, dalla consulenza enologica all’assistenza sui mercati esteri. Da questa necessità nasce il nuovo Servizio Specialistico Vitivinicolo messo a punto da Coldiretti Veneto per le aziende del settore attraverso un team di professionisti e consulenti in grado di coprire tutte le numerose sfaccettature del lavoro quotidiano in vigneto e in cantina, dal primo impianto alla promozione sui mercati esteri.

Lo scopo di questo nuovo servizio specialistico, è quello di completare la già ampia e qualificata offerta di servizi tecnico amministrativi, che Coldiretti fornisce nel settore Vitivinicolo, proponendo una serie di supporti tecnici, alle aziende che hanno necessità di sviluppare la loro attività, o di avviarne una nuova nel settore Vitivinicolo.

Il servizio, organizzato a livello Regionale, ha lo scopo di mettere a valore le tante professionalità presenti nel “Sistema Coldiretti del Veneto”, e quindi creare una rete orizzontale, periferia/centro, per supportare ed affiancare le strutture Vitivinicole provinciali, nella fornitura di risposte di alto valore competitivo, alle aziende vitivinicole che intendono sviluppare meglio l’attività di produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione del prodotto.

Un progetto, ambizioso, che solo una struttura complessa e ben radicata nel territorio, come Coldiretti, può realizzare; per fare crescere, una cultura d’impresa agricola, dove l’analisi e la pianificazione, siano viste come un “valore” e non come costi superflui, da sopportare sull’onda dell’urgenza quotidiana. Il Servizio, si propone come una attività di consulenza che accompagni l’operatore dal vigneto al mercato, fornendo puntuali e precise risposte/servizi, per ogni fase operativa. Gli ambiti di attività sono tre, l’Enologico, quello del Mercato e dell’Export e il Legislativo.

Per maggiori dettagli leggi la scheda allegata (scarica da qui) e rivolgiti agli Uffici di Zona di Coldiretti Padova.

(Coldiretti Padova)