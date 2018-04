Venezia: m5s, su grandi navi tante promesse ma poi non cambia nulla

Venezia, 13 apr. (AdnKronos) – “Ci risiamo: tanti annunci, tante promesse e poi non cambia nulla. Anzi: le grandi navi continueranno a violentare senza alcun problema Venezia e l’ecosistema della laguna. Perche? Semplicemente perche l’ordinanza varata dalla Capitaneria di porto di Venezia, d’intesa con il Ministero e il Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto, si basa su un giochino che non sposta di una virgola gli equilibri”. Ad affermarlo in una nota, il gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Veneto.

“Grazie allo scambio fra la riduzione delle emissioni in atmosfera e la stazza delle navi, infatti, il numero dei mostri del mare che invaderanno la citta piu bella del mondo diminuira appena di qualche unita. A giustificare il giochino pensa l’algoritmo utilizzato per definire i nuovi flussi nell’ordinanza. Come se il danno causato dalle grandi navi riguardasse solamente le emissioni in atmosfera e non gli sconquassi provocati dal transito di queste montagne galleggianti: rive, canali, laguna e il delicato equilibro di Venezia continueranno a risentire del passaggio delle grandi navi, alla faccia delle promesse di Delrio e di tutte le ‘balle’ che sono state rifilate ai veneziani in questi anni. Ma noi non molliamo e faremo tutto quello che e in nostro potere per liberare Venezia da questa piaga”.

(Adnkronos)