UPA Padova: Nuove aule per Upa Formazione

L’ente di Confartigianato Padova inaugura gli spazi allestiti nella sede di Rubano

Novecento corsi l’anno, ventidue progetti finanziati, oltre novanta tra docenti e consulenti qualificati. Sono questi i numeri di Upa Formazione, l’ente di Confartigianato Padova che festeggia nel 2018 trentacinque anni di attività.

“In un anno così importante per noi, vogliamo offrire ai nostri utenti nuovi spazi nella sede provinciale di Rubano – spiega il Presidente di Upa Formazione Lino Fabbian. Il nostro obiettivo è continuare l’impegno nel campo della formazione, aiutando le diecimila imprese associate a sviluppare progetti di crescita e contribuendo così allo sviluppo del territorio”.

Sono tanti i fronti sui quali l’ente accreditato dalla Regione Veneto è impegnato: dalla formazione digitale all’ottimizzazione dei processi e dell’organizzazione, dalla formazione delle nuove risorse umane alle certificazioni, dal supporto alla nascita di nuove imprese al conseguimento di qualifiche e patenti obbligatorie.

“Si tratta di percorsi formativi che spesso eroghiamo in modo gratuito o quasi gratuito, grazie al meccanismo della bilateralità – precisa Fabbian. Ebav, l’ente bilaterale dell’artigianato veneto, Edilcassa, l’ente dell’edilizia e Fondoartigianato, il fondo interprofessionale per la formazione continua, coprono infatti molti, o spesso addirittura tutti i costi dei nostri corsi”.

L’inaugurazione delle nuove sedi di Confartigianato (la scorsa settimana è stata aperta anche la nuova sede provinciale di Selvazzano, dedicata alla progettazione), segna un cambio di passo dell’ente.

“Da oggi il percorso del nostro ente prosegue in un’ottica diversa: coerentemente con le scelte di tutto il sistema Confartigianato, abbiamo voluto gestire anche i corsi di formazione con una logica di prossimità. I percorsi formativi si terranno quindi, non solo nella sede principale di Upa Formazione, ma anche nelle sedi territoriali di Confartigianato Padova – spiega il Presidente provinciale Roberto Boschetto. La volontà è quella di creare uno spazio per la formazione in tutte le venticinque sedi operative nella nostra provincia. Con questa scelta, vogliamo essere al fianco delle nostre imprese, potenziare la nostra offerta formativa per renderla sempre più efficace ed utile”.

Sono due le aule operative allestite a Rubano. Suggestivi e non casuali i nomi scelti: Prometeo e Steve Jobs, due miti cronologicamente lontani, ma certamente simbolici, l’eroe che ruba il fuoco agli dei per darlo agli uomini e l’icona contemporanea dell’elettronica, il cui nome sarà utilizzato per il nuovo laboratorio informatico.

Le aule si trovano nella sede di Confartigianato di Rubano, in via Rossi 3F, dove è già operativo il front office dei servizi dedicati alle imprese artigiane.

All’inaugurazione era presente il Sindaco di Rubano Sabrina Doni, che ha sottolineato il valore della formazione ed ha espresso la volontà dell’Amministrazione comunale di collaborare attivamente con Confartigianato Padova.



(UPA di Padova)