Trapianti: regione veneto- aido, mai cosi bene da 10 anni

Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – La collaborazione in tema di donazione e trapianto di organi e tessuti tra il sistema organizzativo e scientifico della sanita veneta e il mondo del volontariato ha prodotto, nel 2017 da poco concluso, e in questi primi mesi del 2018, una serie di record virtuosi, come non accadeva da dieci anni.

La situazione aggiornata in Veneto e in Italia, con uno sguardo al futuro e alle modalita per cercare di ridurre al minimo le liste dei malati in attesa di trapianto, sara al centro di un punto stampa che si terra domani, venerdi 13 aprile 2018, alle ore 11, presso la Sala Pedenin di Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia.

Vi parteciperanno l’Assessore alla Sanita Luca Coletto per la Regione del Veneto, e i massimi rappresentanti dell’Associazione Italiana Donatori Organi – Aido – nelle persone della Presidente Nazionale Flavia Petrin e di quella Regionale Bertilla Troietto. Nel corso dell’incontro saranno diffusi dati inediti sull’andamento dei diversi Centri Trapianti, sull’entita e la tipologia delle donazioni, sull’entita delle dichiarazioni di volonta a donare e dei dinieghi.

