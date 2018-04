Veneto: zaia, si apre nuova stagione per sviluppare mobilita sostenibile (2)

(AdnKronos) – ‘Il Piano – prosegue il presidente – dovra definire le strategie e individuare le linee di azione sia nel settore degli investimenti, cioe autostrade, strade, ferrovie, porti, aeroporti, navigazione interna, mobilita lenta e itinerari ciclabili, sia per quanto riguarda gli standard qualitativi dei servizi connessi alla mobilita per le persone e per le merci. Particolare attenzione rivolgeremo, tenuto conto dell’evoluzione che in generale il settore ha avuto negli ultimi anni, ai temi dell’innovazione, delle smart e green tecnologies ‘.

‘Uno dei temi centrali del piano sara certamente l’implementazione del sistema del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma – sottolinea Zaia -, al fine di dare completa attuazione a quanto gia previsto dai precedenti Piani Regionali e in buona parte realizzato, in linea con i piu recenti indirizzi a livello comunitario e nazionale, anche per gli aspetti connessi alla qualita dell’aria e dell’ambiente in un’ottica di mobilita sostenibile. Puntiamo, dopo le sperimentazioni che abbiamo gia avviato in alcune province, ad aver entro il 2020 il biglietto/abbonamento unico integrato nel Veneto dei vettori pubblici e privati, che rappresenterebbe uno straordinario salto di qualita per i cittadini e in particolare per i lavoratori e studenti pendolari ‘.

Il Piano, non appena redatto, sara sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica con il coinvolgimento degli Enti locali, degli stakeholders e di chiunque vorra fornire il proprio contributo durante la fase di pubblicazione. ‘L’obiettivo – conclude Zaia – e di pervenire alla sua adozione nel corso del 2019 ‘.

