Petrarca Rugby: VIADANA 3 – PETRARCA 33 – ANDREA MARCATO: “SIAMO FELICI” – IL TABELLINO

La penultima giornata di campionato riserva una splendida sorpresa al Petrarca, che svolge al meglio il suo compito, conquistando cinque punti sul terreno del Viadana, e approfitta dello scivolone di Calvisano a Roma, e si ritrova così da solo al primo posto. Il derby con Rovigo di sabato prossimo sarà così decisivo per il primato in regular season. A Viadana il Petrarca trova una squadra concentrata e consapevole di giocarsi le ultime chance per i play-off, ma riesce comunque a segnare due mete nel primo tempo, concluso sul 14 a 3 a favore dei bianconeri. Nella ripresa altre tre mete, e la difesa regge, e non concede nemmeno una segnatura ai padroni di casa. Il bonus arriva a venti minuti dalla fine con la marcatura di Riera.

La classifica: Petrarca 69, Femi-CZ Rovigo 67, Patarò Calvisano 65, Lafert San Donà e Fiamme Oro 48, Rugby Viadana 1970 42, Toscana Aeroporti I Medicei 26, Conad Reggio 24, S.S. Lazio 1927 20, Mogliano 10.

Il tecnico Andrea Marcato: “Siamo molto contenti per il primato, raggiunto per la prima volta in stagione alla penultima giornata di regolar season. È un risultato che dà a tutti noi energia ed entusiasmo per le prossime settimane. Adesso avremo un derby fantastico e decisivo per il primato in classifica. Oggi il risultato è stato più rotondo di quello che si è visto in campo. Viadana è stata una squadra molto fisica ed ha espresso un bel gioco veloce. Noi siamo stati bravi nel difendere le varie situazione e sfruttare al meglio le opportunità che ci sono state concesse. Siamo consci che dobbiamo lavorare ancora molto, oggi troppe abbiamo registrato troppi calci di punizione concessi agli avversari, e non siamo stati troppo performanti nelle uscite dal nostro campo e nella gestione dei punti di incontro. Ora ci riposiamo qualche ora per riprendere lunedì con tanta voglia di fare e di lavorare sodo”.

Il tabellino:

Viadana (MN), stadio “Zaffanella” – sabato 7 aprile 2018

Eccellenza, XVII giornata

Rugby Viadana 1970 v Petrarca Padova 3-33 (3-14)

Marcatori: p.t. 4’ m. Trotta tr. Mennti- Ippolito (0-7); 8’ cp Biondelli (3-7); 26’ m. Riera tr Mennti- Ippolito (3-14); s.t.: 44’ m. Ragusi tr. Menniti-Ipplito (3-21); 59’ m. Riera (3-26); 71’ m. Riera tr Rizzi(3-33);

Rugby Viadana 1970: O’Keeffe (41’ Spinelli); Amadasi, Menon, Tizzi (65’ Anello), Manu Atunaisa (41’ Manganiello); Biondelli, Bacchi (41’ Gregorio); Gelati, Moreschi (41’ Ribaldi), Delnevo; Bonfiglio (56’ Breglia), Orlandi (cap) (75’ Novindi); Brandolini, Silva (51’ Ceciliani), Denti Ant.

All. Frati/Sciamanna

Petrarca Padova: Ragusi; Scagnolari, Riera (56’ Rizzi), Belluco, Rossi; Menniti-Ippolito (60’ Fadalti), Su’a (60’ Francescato); Trotta, Conforti (42’ Nostran), Lamaro; Saccardo (cap.)(51’ Gerosa), Cannone; Rossetto (56’ Scarsini), Delfino (44’ Santamaria), Borean (44’ Acosta).

All. Marcato/Allori

Arb.: Bolzonella (Cuneo)

AA1.: Pennè (Lodi), AA2.: Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Pulpo (Brescia)

Cartellini: 41’ giallo Saccardo (Petrarca Rugby); 54’ giallo Delnevo (Rugby Viadana 1970).

Calciatori: Menniti-Ippolito (Petrarca Rugby) 3/4; Biondelli (Rugby Viadana 1970) 1/1; Rizzi (Petrarca Rugby) 1/1

Note: giornata soleggiata, campo in ottime condizioni, 1200 spettatori

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 0 , Petrarca Padova 5

Man of the match: Simone Ragusi (Petrarca Padova)

