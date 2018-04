Sapori di Primavera: inaugurata la 14a edizione

É stata inaugurata la 14a edizione di Sapori di Primavera alla presenza del Presidente della Nuova Provincia di Padova Enoch Soranzo, dei consiglieri delegati provinciali Vincenzo Gottardo, Alice Bulgarello e Marcello Bano, del Presidente del Senato Elisabetta Casellati, di numerosi sindaci del territorio e di rappresentanti della Regione Veneto e del Comune di Padova.SAPORI DI PRIMAVERA è un evento molto amato ed atteso dai padovani che torna nel cuore del centro storico nelle principali vie dello shopping padovano, via Santa Lucia, via Risorgimento e via Cavour, una location esclusiva dove sarà possibile scoprire le eccellenze ed i sapori unici del nostro territorio.Per un fine settimana il cuore della città di Padova accoglie i migliori prodotti dell’agricoltura locale. “Un’occasione importante – ha detto Vincenzo Gottardo, consigliere provinciale delegato all’Agricoltura – per far conoscere al consumatore l’ambiente rurale, gli aspetti delle nostre tradizioni, rendere note le caratteristiche nutrizionali e di salubrità dei prodotti realizzati dai nostri allevatori e coltivatori. La caratteristica è quella di presentare i prodotti legati alla stagionalità, che richiamano la cultura locale. Questa iniziativa serve a dare spazio alle aziende che hanno dimostrato grande serietà e hanno interpretato il cambiamento nel migliore dei modi. Sapori di Primavera non è solo una vetrina, ma un mercato e una conoscenza diretta tra produttori e consumatori. Le aziende che partecipano hanno anche la vendita presso le loro sedi e il consumatore potrà ritrovare gli stessi prodotti durante tutto l’anno”.

COSA TROVERETE A SAPORI DI PRIMAVERA?La promozione degli agriturismi, delle fattorie didattiche e del turismo rurale, dei corsi dedicati alla micologia e naturalmente tanta frutta e verdura di stagione, latticini, formaggi freschi e stagionati, miele, confetture, succhi, vini DOC e IGT, olio, salumi d’oca, di maiale e avicoli, carni fresche e trasformate, prosciutti, pasta, farine, piante aromatiche, conserve sott’olio e “spunciotti”, pane e dolci e molto altro…

Per un fine settimana il cuore della città di Padova accoglie i migliori prodotti dell’agricoltura locale: “Il pubblico – dice Enoch Soranzo, presidente della Nuova Provincia di Padova – potrà incontrare direttamente le aziende agricole, parlare con i produttori per conoscere le tradizioni, i metodi di produzione e assaporare tutti i profumi e i gusti di stagione della campagna padovana. Un modo per far apprezzare le produzioni locali, uniche e di eccellente qualità”.Saranno ben 40 gli stand delle aziende agricole del padovano presenti a questa nuova edizione di Sapori di Primavera dove non mancherà inoltre un’area dedicata alla degustazione in Piazza Garibaldi, con showcooking assaggi di deliziosi piatti della tradizione con ingredienti di stagione, birre artigianali e vini dei colli Euganei.

“Le eccellenze della produzione locale – ha detto Antonio Bressa – vengono esposte nel centro di Padova. Abbiamo deciso di contingentare le manifestazioni nel cuore della citta, ma considerato il successo ottenuto da questo format, resterà senza dubbio nel salotto della città”.

All’angolo di via Cavour e via Santa Lucia sarà presente anche un punto informativo della Nuova Provincia di Padova, con degli agenti della Polizia Provinciale, per tenere aggiornato il pubblico sulle attività turistiche connesse al settore primario, oltre alla promozione di iniziative promozionali e turistiche del territorio. Anche in quest’edizione di Sapori di Primavera si vuole rappresentare il mondo rurale in tutti i suoi aspetti saranno quindi presenti anche uno stand dedicato agli agriturismi, alle fattorie didattiche ed al turismo rurale, oltre alle associazioni micologiche che operano nel nostro territorio per prevenire i rischi e promuovere il rispetto dell’ambiente e l’apprezzamento del meraviglioso mondo dei funghi.

PROGRAMMA SAPORI DI PRIMAVERA 2018:

Venerdì 6 aprile (orario manifestazione 10-20)Sabato 7 aprile (orario manifestazione 9-20)ore 11: Inaugurazione in Piazza Garibaldiore 17: Showcooking e degustazione del “Risotto alla birra e asparagi” in Piazza GaribaldiDomenica 8 aprile (orario manifestazione 9-20)ore 11: Degustazione di Prosciutto Veneto DOP e vino in Piazza Garibaldi

(Provincia di Padova)