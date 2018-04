Ricerca: pd veneto su centro enea a frascati, per marghera altra occasione persa

Venezia, 5 apr. (AdnKronos) – ‘Un’altra occasione persa per Porto Marghera che sarebbe potuto diventare un importante Centro per la ricerca sulla fusione nucleare. Questo, e anche frutto della disattenzione della Regione, che non ha creduto nelle potenzialita di quest’area. E adesso, come al solito, torna il gioco dello scaricabarile ‘. Lo affermano, in una nota congiunta, i consiglieri regionali veneziani del Partito Democratico Bruno Pigozzo e Francesca Zottis, che commentano cosi ‘la scelta dell’Enea che ha puntato sul Polo scientifico di Frascati per il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare, mentre Porto Marghera si e piazzata al terzo posto, su nove siti candidati ‘.

‘Spiace assistere all’ennesimo rimpallo delle responsabilita e al ‘chiamarsi fuori’ dando la responsabilita agli altri – osservano gli esponenti dei Democratici – ipotizzando chissa quali complotti contro il Veneto. ? un gioco che francamente ha stancato, poteva essere un’occasione importante per il rilancio dell’area, con investimenti pubblici e privati per 500 milioni e un giro di affari complessivo di due miliardi ‘.

