Pasqua: assessore veneto, nostre citta d’arte le mete piu gettonate da italiani e stranieri (2)

"Ma, come ho piu volte sottolineato, il Veneto, "the land of Venice", e probabilmente la regione con la piu vasta e variegata offerta turistica non solo d'Italia, perche ai "classici" mare, monti, lago, terme, citta d'arte, bisogno aggiungere anche quelle mete sulle quali stiamo lavorando insieme, pubblico e privato, in termini di valorizzazione e promozione – ricorda Caner – Mi riferisco alla Pedemontana, ai colli Euganei e Berici, al Delta del Po e a tutte quelle aree meno celebrate eppure capaci di proporre innumerevoli, originali e piacevoli itinerari in affascinanti ambienti naturali, alla scoperta delle produzioni tipiche e di un'enogastronomia che attrae un pubblico sempre piu attento, appassionato e curioso, ma che rappresenta anche la meta ideale per molte famiglie in un periodo come quello pasquale. Quel turismo che, nonostante sia in constante crescita, qualcuno si ostina a definire "minore". A me piace di piu la definizione "slow", e marginale questa offerta ormai non lo e piu nemmeno in termini di numeri e di interesse".

“Insomma, tanti segnali positivi che fanno ben sperare per la prossima stagione estiva e che potrebbero contribuire a fare del 2018 un altro anno di record per il turismo veneto”, conclude.

