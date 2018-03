La danese AVK Holding rileva la maggioranza del gruppo AC.MO

Il gruppo danese AVK Holding A/S, leader mondiale nel settore delle valvole idrauliche, idranti e accessori, e presente direttamente in oltre 50 nazioni e rappresentato in più di 80 paesi nel mondo, nella prospettiva di implementare il suo business in Italia, ha acquisito le quote di maggioranza del gruppo AC.MO S.p.A, leader nazionale nella progettazione e realizzazione di componenti idraulici destinati ad impianti per l’adduzione, distribuzione, irrigazione e trattamento delle acque.

All’esito di questa complessa operazione internazionale, l’acquirente consolida la sua posizione nel mercato italiano nell’industria delle valvole idrauliche, idranti e accessori. L’operazione di acquisizione della maggioranza del gruppo societario trevigiano Acmo consentirà infatti a AVK di accrescere e rafforzare la propria presenza in Europa nel segmento di riferimento. Acmo invece attraverso questa nuova partnership societaria con il gruppo danese avrà la possibilità di perfezionare la propria penetrazione commerciale in Europa, Nord America, Africa ed Asia, implementando inoltre il proprio know how industriale.

LCA Studio Legale ha af?ancato AVK nell’intera operazione, curando tutti gli aspetti di diritto societario e ?nanziario con un team guidato da Andrea Carreri e composto da Nicola Lucifero, Chiara Novelli e Roberto Pellizzari. Gli aspetti di natura giuslavoristica sono stati seguiti da Giuseppe Bologna e da Emanuela Ratti, mentre quelli connessi alla proprietà intellettuale da un team guidato da Gianluca De Cristofaro.

I Soci Acmo e delle società collegate sono stati assistiti dallo Studio Legale BM&A con un team diretto da Riccardo Manfrini e come advisor per i pro?li ?nanziari e societari si è avvalso della consulenza dei Dottori Daniele Vanin e Manuela Raverenna dello Studio Consimp di Treviso.

