Tav: regione veneto incontra rfi e anas, in programma incontro con comuni

Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – Trasferta romana, oggi, per l’assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti, dedicata a importanti appuntamenti con Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Anas. Con Rfi e stato fatto il punto sulle azioni da promuovere per il potenziamento del trasporto ferroviario nel Veneto e in particolare e stata approfondita la questione relativa all’Alta Velocita/Alta Capacita per la tratta Brescia-Verona, a seguito della recente pubblicazione della delibera del Cipe di approvazione del progetto definitivo, avvenuta lo scorso 24 marzo.

‘Come Regione non abbiamo una competenza specifica sui lavori dell’AV/AC – precisa l’assessore De Berti – ma mi sono resa disponibile a favorire un dialogo tra Rfi e le comunita locali, al fine di assicurare la piu corretta e tempestiva informazione sull’intervento che verra realizzato. Insieme ai responsabili di Rete Ferroviaria, abbiamo pertanto programmato il prossimo 20 aprile nel territorio un incontro con tutti i sindaci dei Comuni interessati, nel corso del quale verranno esposte le soluzioni progettuali approvate e in particolare il recepimento delle osservazioni e delle prescrizioni formulate dalle amministrazioni. Un’utile occasione per fare il punto anche sulle fasi successive di cantierizzazione e realizzazione dell’opera ‘.

(Adnkronos)