Cultura: accordo triennale tra fondazione teatro la fenice e fondazione venezia (5)

(AdnKronos) – Ma i volumi comprendono anche approfondimenti e curiosita inedite, oltre alla preziosa contestualizzazione dei diversi titoli all’interno dell’archivio storico della Fenice. Una zona importante, infine, riguarda i rapporti, cruciali e sempre piu intensi, tra mondo dell’impresa e musica d’arte.

“L’attenzione alle nuove generazioni – commenta per l’occasione Fortunato Ortombina, sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice – e il loro avvicinamento alla grande musica sono da tempo una priorita del nostro Teatro, cosi come lo e il rapporto cruciale con il territorio in cui la Fenice e inserita e opera: in quest’ottica la collaborazione con la Fondazione di Venezia, rinnovata negli anni, e per noi preziosissima. Ma particolare importanza assume ora con la firma di questa nuova convenzione, dove sono dettagliati e messi in evidenza gli obiettivi strategici da realizzare insieme nel prossimo triennio”.

“La sottoscrizione di questo protocollo – aggiunge Giampietro Brunello, presidente della Fondazione di Venezia – conferma lo storico rapporto di collaborazione con la maggiore istituzione teatrale cittadina che vive nel territorio e per il territorio e che nel tempo ha saputo coniugare il richiamo forte a Venezia e alla sua immagine nel mondo con l’offerta di contenuti culturali di qualita. Siamo, dunque, orgogliosi di investire sul teatro La Fenice e di continuare con esso un percorso caratterizzato anche da nuove progettualita condivise e finalizzate a creare e garantire opportunita di formazione musicale, teatrale e artistica in generale per i piu giovani. In una parola fare cultura. Questo significa per noi crescita e sviluppo del nostro territorio e questo e lo scopo della Fondazione di Venezia, ovvero essere un patrimonio al servizio della collettivita”.

