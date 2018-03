Vino: assessore pan, ministero conferma che quello veneto e senza irregolarita

Venezia, 27 mar. (AdnKronos) – La viticoltura del Veneto ha gia intrapreso, in alcune significative realta, il percorso virtuoso della “sostenibilita” per assicurare equilibrio tra le componenti economica, sociale e ambientale, secondo quanto previsto a livello comunitario ed internazionale. La Giunta regionale ha ritenuto che questa strada vada perseguita con maggior decisione e sostenuta da tutti gli attori del settore, per una rinnovata consapevolezza della necessita di riduzione degli input energetici utilizzati in tutto il ciclo di produzione.

‘Il prossimo passo sara quello di predisporre un Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile – spiega l’assessore all’Agricoltura Giuseppe Pan – che, previa analisi dei dati del settore ed i suoi impatti sull’ambiente e sul territorio, definisca: gli obiettivi dell’azione regionale per l’ulteriore sviluppo della sostenibilita del settore, le azioni che la Regione ed i diversi soggetti coinvolti dovranno intraprendere, le risorse disponibili per l’attivazione delle azioni previste, uno o piu protocolli di intesa tra i diversi attori per l’attuazione coordinata delle azioni di competenza e il sistema di monitoraggio delle azioni attivate ‘.

‘A questo scopo – prosegue – abbiamo deciso di costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare che, accanto alle strutture della Regione e degli enti strumentali, preveda la partecipazione del partenariato economico, sociale e ambientale e che, entro 90 giorni dall’insediamento, provveda a formulare la proposta di programma da sottoporre alla successiva valutazione della Giunta regionale.

