Spagna: siamo veneto, sconcerto per arresto puigdemont nel silenzio totale dell’europa

Padova, 26 mar. (AdnKronos) – ‘Quanto sta accadendo in Catalunya, nel silenzio totale dell’Europa, lascia sconcertati. La Spagna pensa di mettere il bavaglio alle aspirazioni indipendentiste del Popolo catalano a suon di arresti, comportamento indegno e criminale attuato da uno Stato membro dell’Unione Europea ‘. Antonio Guadagnini, Consigliere regionale di Siamo Veneto, dopo l’arresto in Germania di Puigdemont, afferma: ‘La Spagna e lo Stato che sta arrestando politici considerati dissidenti politici eletti democraticamente dai cittadini di Catalunya. Questo deve essere chiaro e denunciato da tutti coloro che ritengono la democrazia un fondamento del proprio agire”.

“La repressione in atto dalla Spagna, paragonabile ai peggiori regimi anti-democratici come quello turco, e dovuta all’incapacita di instaurare un dialogo politico con i catalani, probabilmente perche conscia di come l’indipendenza della regione catalana sia solo una questione di tempo. E allora ecco gli arresti in massa dei leader politici e della societa civile, colpevoli solo di aver fatto esprimere democraticamente il proprio Popolo. In questo modo l’Ue si rende complice di uno scempio che mina ancora di piu la sua credibilita ‘, stigmatizza.

‘Il silenzio dell’Unione Europea – prosegue Guadagnini – e poi assordante e dimostra la totale incapacita politica di gestire situazioni di crisi interne all’Unione. La stessa Europa, ligia nel richiedere i ‘Caschi Blu dell’ONU ‘ in giro per il mondo, e invece addormentata quanto serve un intervento a sostegno di una Regione europea che vede negati i suoi diritti fondamentali preferendo invece voltarsi dall’altra parte. Ma il ‘problema’ catalano non sara che il primo: sono decine le Regioni europee in cammino verso l’indipendenza dai rispettivi Stati nazionali e mettere la testa sotto la sabbia servira solo a rinviare l’inevitabile ‘.

(Adnkronos)