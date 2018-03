ALL’ASCOM CONSULENZA PER L’ISCRIZIONE AI LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO

LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO: LE ISCRIZIONI NELL’ELENCO REGIONALE DALL’1 AL 30 APRILE 2018.

L’ASCOM DI PADOVA HA APERTO LO SPORTELLO DI CONSULENZA

Per il quarto anno consecutivo Confcommercio Ascom Padova apre lo sportello di consulenza specificamente dedicato alle aziende che intendono presentare la documentazione per l’iscrizione all’Elenco Regionale dei Luoghi Storici del Commercio, per contribuire alla tutela e alla promozione delle attività commerciali che hanno fatto e continuano a fare la storia del nostro territorio.

Possono presentare la domanda le attività commerciali che abbiano valore storico o artistico, oltre alle altre attività previste dalla disciplina regionale: attività artigianali con annessa attività di vendita, farmacie, alberghi o locande, in possesso dei requisiti prescritti, tra cui l’apertura al pubblico da almeno 40 anni.

I soggetti interessati possono presentare domanda d’iscrizione, corredata dalla documentazione prevista dalla delibera regionale n. 696 del 2014, dal 1 al 30 aprile 2018 tramite PEC alla Regione, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi – Unità Organizzativa Commercio e Servizi (PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e, per conoscenza ai Comuni di riferimento, indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda di iscrizione nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio: Ditta … (indicare la denominazione)”.

La Regione provvederà direttamente all’istruttoria di competenza.

La modulistica di riferimento si può scaricare al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/luoghi-storici .

Per poter ottenere consulenza e informazioni e per la compilazione della documentazione necessaria sono a disposizione tutte le sedi mandamentali Ascom della provincia di Padova e lo sportello di Padova al numero 049 8209835 (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

Padova 26 marzo 2018

(Ascom Padova)