Veneto: confartigianato, 2 imprese su 3 soffrono concorrenza sleale sommerso (2)

(AdnKronos) – In regione tra i vari settori, le costruzioni sono le piu colpite con 49.014 imprese esposte alla concorrenza sleale, ovvero il 59,7% dell’intero comparto. Seguono le imprese di servizi alla persona e benessere (parrucchieri, estetisti, ecc) con 16.824 realta, in rappresentanza del 20,5% del settore, 8.620 imprese di trasporti e facchinaggio (il 10,5%). Seguono i servizi di alloggio e ristorazione, le imprese di comunicazione e informazione, l’agricoltura e la pesca, l’autoriparazione, l’istruzione.

‘L’abusivismo – prosegue il Presidente – significa anche niente tasse, ne contributi, nessuna autorizzazione o permesso. Sottrae risorse allo Stato, fa concorrenza sleale ai veri imprenditori, danneggia i consumatori. Una piaga endemica che, in questi ultimi anni, e in crescita costante ‘. Per questo Confartigianato Imprese Veneto, che con le sue 144 sedi territoriali garantisce azione di vigilanza della legittimita delle imprese esistenti, in questa giornata dedicata alla legalita, plaude al grande lavoro di controllo del territorio che e in capo anche al Sistema camerale”.

“In collaborazione con Libera ad esempio ha attivato lo Sportello di ascolto ‘SOS giustizia ‘, operativo presso la Camera di Commercio di Padova, e rispetto al fenomeno dannoso per economia e salute delle persone della contraffazione dei prodotti, e in prima linea con le Unita Operative di Vigilanza sui Prodotti che, oltre a formazione e sensibilizzazione, operano sul campo e procedono a controlli, sequestri di merce contraffatta o non conforme alle normative e alle relative sanzioni”, spiega.

