Veneto: albo cavatori, bene via libera a piano cave varato da regione

Venezia, 20 mar. (AdnKronos) – “Da oggi in avanti le aziende estrattive del Veneto dovranno confrontarsi con una normativa ed un Piano che di fatto segnano lo spartiacque tra il passato ed il futuro e un approccio normativo tarato sugli anni ’80. Abbiamo apprezzato la disponibilita dell’assessore ad accettare i contributi costruttivi rispetto ai testi presentati, la capacita di ascolto, la disponibilita e la visione chiara della Commissione, la professionalita dei tecnici della Giunta e del Consiglio ed in generale abbiamo apprezzato la buona politica che abbiamo visto in Consiglio”. Cosi Raffaella Grassi, Presidente Albo Cavatori Veneto commenta l’approvazione del Piano cave e della nuova legge da parte della Regione Veneto.

“Concetti come il chilometro zero, il contenimento del consumo di suolo attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti, la sostenibilita ambientale, la valorizzazione dei materiali alternativi, che costituiscono i principi ispiratori della nuova normativa, sono i cardini sui quali le nostre aziende hanno scommesso per lo sviluppo imprenditoriale sul territorio. Sono l’appello che abbiamo lanciato nel 2016 alla Politica con la proposta del PIANO ZERO che si traduce in un migliore e piu efficiente utilizzo delle risorse, in una razionalizzazione degli investimenti ed in una maggiore certezza per il mantenimento dell’occupazione legata al settore”, spiega.

“Accogliamo quindi con generale favore questi provvedimenti che sono il risultato di un buon dialogo tra la politica veneta, le aziende e il territorio.Troviamo che la struttura del piano sia innovativa perche crea un modello flessibile, tarato sui reali consumi e quindi sull’andamento del mercato. Proprio per questa sua caratteristica troviamo superflui, se non addirittura controproducenti, i tetti provinciali che costituiscono un limite che la giunta dovra via via modificare per garantire l’applicabilita stessa del piano”, sottolinea.

(Adnkronos)