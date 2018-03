Infrastrutture: vicenza, anas consegna lavori completamento tangenziale (3)

(AdnKronos) – L’opera d’arte principale e rappresentata dal viadotto dello svincolo di Viale del Sole, della lunghezza di 116 metri.

La realizzazione di questa arteria, di primaria importanza per i cittadini e per le imprese del territorio, consentira di salvaguardare le localita dell’Albera, di Capitello e di Villaggio del Sole, attualmente sottoposte a un significativo flusso di attraversamento veicolare e permettera, inoltre, un collegamento tra l’autostrada A4 (casello di Vicenza ovest), il sistema tangenziale, il nord della provincia in direzione degli abitati di Schio e Thiene e la futura Pedemontana.

Con la firma il mese scorso di un Accordo Programmatico e di un Protocollo d’Intesa, Regione del Veneto e Anas S.p.a. hanno rafforzato la reciproca collaborazione in materia di infrastrutture viarie, dando il via a una stagione di investimenti finalizzati al potenziamento della gestione della viabilita nella regione. La realizzazione della nuova Tangenziale di Vicenza si inserisce a pieno titolo in questo processo di azione condivisa per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e l’esercizio della rete stradale, al fine di garantirne una migliore fruibilita al servizio dei cittadini e delle imprese.

(Adnkronos)