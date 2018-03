Maltempo: arpa veneto, stop alla neve nel pomeriggio (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Previsioni per il resto della settimana. Fino a sabato non sono previste ulteriori precipitazioni, salvo un temporaneo e modesto episodio sulle zone prealpine nella seconda parte di martedi.

Le temperature massime si manterranno ben al di sotto della media stagionale (che in pianura e di circa 16 gradi) con valori in genere intorno ai 10 gradi. Le temperature minime subiranno un sensibile calo in montagna tra martedi e giovedi. In pianura saranno in genere prossime o un po’ inferiori a zero con rischio gelate fino a sabato; comunque l’andamento delle temperature nei vari giorni dipendera molto dall’intensita del vento e dalla copertura nuvolosa.

Uno sguardo al passato: nel mese di marzo non e raro trovare giorni con neve in pianura. Negli ultimi 25 anni (dal 1992) in 12 anni su 25 si e registrato almeno un episodio nevoso in pianura. Negli ultimi 5 anni, oltre all’evento del 1 marzo di quest’anno, la precedente nevicata segnalata in marzo in pianura risale al 25 marzo 2013 quando si registro neve mista a pioggia, a tratti neve con locali lievi accumuli, piu consistenti in collina (10 cm a Teolo sui Colli Euganei).

(Adnkronos)