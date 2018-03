Veneto: i lavori della settimana del consiglio regionale (3)

(AdnKronos) – Giovedi 22 marzo, alle ore 10.30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare permanente per l’esame e il parere sul Disegno di Legge della Giunta relativo alla Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2017, nonche sul provvedimento della Giunta ‘Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo’, per l’individuazione della quantita massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, di cui alla L.R. 23 aprile 2004, n. 11, ”Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio’ . Previsto, inoltre l’esame e il parere sul Disegno di Legge della Giunta relativo alla disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette.

Calendarizzate, infine, due illustrazioni: sul provvedimento della Giunta ‘Permesso di ricerca di acque termali da denominare Terme di Monselice in localita Ca’ Oddo – in Comune di Monselice’; sul Programma dei lavori per l’anno 2018 in materia di concessioni per l’estrazione di acque minerali e termali.

Anche la Terza Commissione consiliare permanente e convocata giovedi 22 marzo, alle ore 10.30, per l’illustrazione, l’esame e il parere su alcuni provvedimenti della Giunta regionale: ‘Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto in ordine alle tipologie di intervento relative all’ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche e irrigue e all’indennita compensativa in zona montana del PSR 2014-2020’; ‘Proposta di ripartizione per l’anno 2018 del Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attivita produttive’; ‘Adozione delle disposizioni applicative in materia di riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche’.

