Veneto: i lavori della settimana del consiglio regionale (2)

(AdnKronos) – Previste, quindi, diverse illustrazioni, in ordine a: ‘Criteri e modalita per l’attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna’; Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa all’Agenzia Regionale per la gestione dei tributi del Veneto ‘Veneto Tributi’; Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alle modifiche alla L.R. 53/2012 concernente l’autonomia del Consiglio regionale; Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alla modifica della L.R. 21 dicembre 2012, n. 47, ‘Disposizioni per la riduzione ed il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali’.

E, ancora: in recepimento e attuazione del DL 10 ottobre 2012, n. 174, ‘Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012’; Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alla modifica della L.R. 25 gennaio 1993, n. 6, e smi, ‘Norme per il riconoscimento dell’associazione dei consiglieri regionali del Veneto’; Proposta di Legge Statale, di iniziativa consiliare, relativa alla modifica dell’articolo 586 del Codice Civile in materia di ‘Acquisto dei beni da parte dello Stato’.

Inoltre: Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa all’introduzione del principio della residenzialita in ordine alle disposizioni in materia di accesso agli interventi economici e di servizi alla persona; Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alle modifiche e integrazioni alla L.R. 23 aprile 1990, n. 32, ‘Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi’; Disegno di Legge della Giunta relativo agli interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonche la cooperazione allo sviluppo sostenibile.

