Maltempo: arpa veneto, stop alla neve nel pomeriggio (3)

Negli anni precedenti, altri episodi si registrarono il 2-3 marzo 2011, con al piu locali lievi accumuli, il 9-10 marzo 2010 con accumuli molto irregolari tra 0 e 20 cm circa, specie lungo la costa dove si registrarono anche 10-15 cm circa e il 2-3 marzo 2005, episodio tra i piu significativi degli ultimi 25 anni in pianura, non solo per il mese di marzo, con nevicate diffuse e accumuli anche di 20-25 cm.

In aprile i casi diventano ovviamente piu radi ma ancora possibili specie negli anni piu lontani, 6 anni su 25, quasi tutti concentrati nei primi dieci anni della serie (dal 1992). L’episodio piu recente e significativo risale al 6-7 aprile 2003 quando si registrarono accumuli in pianura e successive gelate con gravi danni in agricoltura. Curiosamente in quello stesso anno, proprio a partire dalla fine di aprile, si registro una totale inversione di rotta con un’eccezionale sequenza di ondate di caldo che rese il 2003 l’anno con l’estate piu calda degli ultimi 50 anni

