Export: confartigianato veneto, apprensione per dazi usa minano mercato pmi (2)

"Nel dettaglio dei settori di attivita economica rileviamo che quelli che hanno contribuito maggiormente all'export regionale del 2017 sono: i macchinari e apparecchiature 'non classificati altrove' che valgono da soli il 20% con 12,1 miliardi (in crescita del 4%), seguiti grande comparto della moda (tessile abbigliamento calzature) con 10,4 miliardi (+3,5%) e dal food con 5,5 miliardi (4,4%)", spiega.

‘Mi interessa soffermarmi sullo scambio con gli Usa – continua Bonomo – che ha raggiunto, a fine 2017, livelli altissimi sia per il Veneto che per il Paese. In particolare, per i settori a ‘trazione ‘ piccole e medie imprese, l’America e il terzo mercato di sbocco dopo Germania e Francia. E’ davanti anche alla Gran Bretagna, il che pone un grande allert per una possibile guerra commerciale che i dazi americani potrebbero innescare. Non possiamo sapere ora come evolvera la situazione ma sono certo che e compito della nostra associazione spingere da subito le imprese a puntare su innovazione, qualita e formazione ma soprattutto a trovare nuove vie commerciali, come quelle dell’est o dell’Oriente ‘.

”Mi auguro comunque – conclude Bonomo- che l’Europa sia in grado di trovare le modalita necessarie a gestire e limitare le ricadute di tutto questo attraverso una concertata ed autorevole azione di diplomazia commerciale ‘.

