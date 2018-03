A Cittadella la seconda tappa della Settimana dell’artigianato

Mercoledì 21 marzo a Cittadella Confartigianato organizza la serata “Pensare e saper fare. La scommessa della contaminazione”. Ospite Ruggero Frezza, fondatore di M31.

Fa tappa a Cittadella mercoledì 21 marzo, alle ore 20, nella sala della Torre di Malta, la Settimana dell’artigianato, serie di convegni organizzati in tutta la provincia organizzata da Confartigianato Padova.

La serata si divide in due parti: il compito di rompere il ghiaccio sarà di Antonio Payar, responsabile di Confartigianato persone, mentre il professore Ruggero Frezza racconterà la propria esperienza, da docente a imprenditore delle start up innovative.

“Oggi l’ecosistema dell’innovazione si è popolato di molte nuove specie: start up, acceleratori, incubatori, coworking, contamination labs, digital hubs, competence centers, oltre alle tradizionali imprese e Università – spiega il professor Frezza, fondatore di M31, uno dei più importanti incubatori di impresa privati in Italia, una sorta di “fabbrica” di imprese innovative – Orientarsi in tale diversità è un obiettivo di una certa complessità, perché ciascun soggetto richiede interazioni di carattere diverso e non ci si può astenere dall’esplorare ciò che avviene nell’ecosistema o si rischia una rapida obsolescenza o di trascurare opportunità di crescita. Il mio obiettivo è condividere con la platea una visione per far partire una collaborazione virtuosa tra le diverse entità dell’ecosistema dell’innovazione che porti vantaggi competitivi alle nostre imprese contaminando tra loro le diverse specie dell’innovazione”.

Durante la serata verranno raccontate tre storie di successo: quella di Marco Bussolaro, imprenditore della Metal Tech, azienda con sede a Piombino Dese, tra le più dinamiche del suo settore. Verrà raccontata da una giovane cittadellese, Chiara Vilnai, laureata in Economia, la vicenda del team Race Up, realtà che porta la monoposto dell’università nel mondo delle corse.

La monoposto, realizzata in due modelli, una con il motore a combustione tradizionale e una con moore elettrico, è un buon esempio di situazione ponte tra il mondo delle imprese e quello dell’università.

Il titolo della serata è “Pensare e saper fare. La scommessa della contaminazione“.

“Ogni impresa nasce da un desiderio, dal bisogno di raccogliere una nuova sfida, dalla necessità di raggiungere un obiettivo. Senza il desiderio, nessuna iniziativa può prendere vita – spiega il presidente di Confartigianato Padova Roberto Boschetto – Gli imprenditori di Confartigianato Padova hanno voglia di farsi contaminare da tante esperienze diverse, come quella di Ruggero Frezza, ad esempio, che ha lasciato il mondo accademico, una cattedra sicura per aiutare giovani start up a crescere”.

A chiudere la serata sarà Gabriele De Boni, socio della start-up del settore comunicazione Puntoventi.

L’iniziativa di mercoledì sera si fregia del patrocinio del Comune di Cittadella. Inizio ore 20, ingresso libero.