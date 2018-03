Intesa sp: miraglia, la formazione leva per crescere (2)

(AdnKronos) – ‘Per Intesa Sanpaolo la formazione e importante ed e strettamente collegata al nostro modo di essere al servizio del Paese, facendo leva sui suoi protagonisti. In questa dimensione la formazione puo essere una delle leve con cui sostenere la crescita dei nostri clienti, delle imprese e delle loro persone. Crediamo per questo che la qualificazione delle risorse umane sia fondamentale per aumentare il vantaggio competitivo delle organizzazioni in tutti gli ambiti ‘, sostiene Pietro Miraglia, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Formazione.

Conclude Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ‘Intesa Sanpaolo reputa il capitale umano, e quindi la formazione, un elemento intangibile fondamentale per l’accesso al credito, tanto da averlo inserito tra gli elementi qualitativi che concorrono all’assegnazione del rating. Un migliore accesso al credito consente alle aziende di fare investimenti, crescere ed essere competitive in un mercato dove le competenze rappresentano sempre di piu un valore imprescindibile per vincere le sfide ‘.

All’evento hanno preso parte Giuseppe Caldiera, Direttore Generale di CUOA Business School, Pietro Miraglia, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Formazione, Stefano Barrese, Responsabile Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Enrico Del Sole, Amministratore Delegato di Corvallis Holding S.p.A, Franco Moro, Direttore Generale di F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., Remo Pedon, Amministratore Delegato di Pedon S.p.A., Francesco Gatto, Responsabile Area Finance e Custom CUOA Business School e Renzo Simonato, Direttore Regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo.

(Adnkronos)