Sanita: in veneto nel 2017 stimati 31.750 nuovi casi di tumore (3)

"Un tumore cambia la vita delle persone, ma e fondamentale sapere che oggi, grazie alla diagnosi precoce e ad armi sempre piu efficaci, circa il 60% dei pazienti italiani sconfigge la malattia – afferma Fabrizio Nicolis, presidente di Fondazione AIOM -. L'Italia, infatti, si colloca nei primi posti in Europa come percentuali di persone sopravviventi a 5 anni dalla diagnosi nelle varie patologie neoplastiche".

“Non dimentichiamo infatti che il 40% dei tumori potrebbe essere evitato seguendo uno stile di vita sano – prosegue il dott. Nicolis -. No al fumo, no all’alcol, no all’obesita, no alla sedentarieta. Queste semplici regole possono essere riassunte in un numero: 30.5.0.1, ad indicare 30 minuti di attivita fisica quotidiana, 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, 0 fumo, 1 bicchiere di vino a pasto. Il Veneto si colloca tra le migliori Regioni italiane per gli stili di vita, con uno spazio di miglioramento comunque per il consumo di alcol: risulta infatti che in Veneto il consumo sia superiore alla media nazionale (63,8% vs 55,1%, dati PASSI-Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia)”.

“In Veneto non esiste un tetto alla spesa oncologica – spiega Luca Coletto, Assessore alla Sanita della Regione Veneto e Presidente Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) -. ? una scelta che rivendichiamo con orgoglio e che ci permette di rendere disponibili i farmaci anticancro innovativi a tutti i pazienti. La lotta ai tumori nel nostro territorio raggiunge i livelli piu alti a livello nazionale. Da molti anni si parla di Reti Oncologiche Regionali, ma solo poche Regioni, tra cui il Veneto, hanno intrapreso un reale percorso di attivazione”.

