UPA Padova: Scadenzario fiscale di marzo e aprile

Tutti gli adempimenti tributari per le imprese fino al 16 aprile

Pubblichiamo di seguito le prossime scadenze fiscali a cui le imprese devono adempiere

Lunedì 26 marzo

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi (con esclusiva valenza statistica) degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili,

considerando le nuove soglie.

Sabato 31 marzo

CERTIFICAZIONE UTILI

Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2017, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile.

La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2017 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

CERTIFICAZIONE UNICA 2018

– Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della certificazione Unica dei redditi 2017;

– consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2017.

Martedì 3 aprile

INPS DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di

lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

ENASARCO VERSAMENTO FIRR

Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.

ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS

Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2017, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.

Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.

Venerdì 6 aprile

SPESOMETRO

Termine ultimo per l’invio dei dati del nuovo Spesometro secondo semestre 2017.

Lunedì 16 aprile

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

RITENUTE ALLA FONTE

LOCAZIONI BREVI

Versamento delle ritenute (21%) operate a marzo sull’ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare (codice tributo 1919).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a:

• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

• utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della

data di stipula del contratto.

INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 24% – 33,72, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

