Telefonia, le prepagate di Clouditalia arrivano nei punti vendita Paymat

(Rimini, 15 marzo 2018) – Rimini, 15 marzo 2018 – Il mondo della telefonia Clouditalia entra nei punti vendita Paymat grazie alla partnership fra l’azienda toscana, primo provider di servizi di telecomunicazione e cloud computing, e SNAITECH, principale operatore di gaming e leader nel betting retail in Italia.

L’intesa fra le due aziende, ufficializzata durante la fiera del gaming Enada Rimini, permettera’ l’acquisto dei prodotti telefonici dedicati alle chiamate internazionali all’interno del circuito Paymat, la piattaforma che gestisce per SNAITECH la distribuzione dell’offerta dei servizi di ricarica e pagamento.

Con questa sinergia, Paymat implementa la propria offerta e aggiunge un importante tassello allo sviluppo di una rete di servizi completa, differenziata e altamente performante.

Clouditalia, confermando gli ottimi risultati finora ottenuti con i suoi partner storici, estendera’ agli oltre 7000 punti della rete Paymat la rivendita dei prodotti Simfonia, Orchestra e Number1, tre servizi che permettono di chiamare da telefono fisso e mobile tutti i numeri internazionali a tariffe low cost.

Affidabilita’, semplicita’ di utilizzo, eccellente qualita’ della voce e assistenza ai clienti, sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono i prodotti Clouditalia che, grazie a questa nuova importante collaborazione con SNAITECH, punta a espandersi ulteriormente nel mercato di riferimento.

“Grazie alla partnership con SNAITECH possiamo mantenere alta l’attenzione verso questo mercato, su cui crediamo, investiamo e garantiamo da anni servizi di elevata qualita’ e con tariffe concorrenziali”, dichiara Marco Iannucci, Amministratore Delegato Clouditalia.

“Siamo soddisfatti di questa nuova collaborazione con Clouditalia – dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato Snaitech – che ci permette ampliare ulteriormente la suite di servizi al pubblico della rete Paymat e rispondere cosi’ alle numerose esigenze della nostra clientela. La qualita’ e l’affidabilita’, associate a una particolare attenzione all’innovazione tecnologica, rappresentano i nostri punti fermi e sono requisiti fondamentali nella scelta dei partner di SNAITECH. Clouditalia soddisfa le nostre esigenze, siamo sicuri che questa collaborazione dara’ grandi risultati”.

Clouditalia e’ il primo provider italiano di servizi di telecomunicazioni (voce, dati e progetti su misura) e cloud computing dedicato alle PMI italiane. A supporto del progetto che Clouditalia mette a disposizione dei suoi clienti c’e’ una rete in fibra ottica di oltre 15.000 Km, affiancata da collegamenti in ponte radio e valorizzata da una recente dorsale a 100 GB. L’infrastruttura comprende anche due Data Center di ultima generazione (Arezzo, Roma e Milano) collegati in Disaster Recovery, attorno ai quali sono stati costruiti servizi con il supporto dei migliori partner tecnologici internazionali (VMware, Tintri, Cisco System, NetApp, EMC, Commvault, Acronis, Zimbra, Zerto, Coriant, Alcatel Lucent). Con circa 250 dipendenti, piu’ di 200 partner e oltre 150 mila clienti, Clouditalia ha chiuso i conti 2016 con oltre 119 milioni di euro di ricavi. Per saperne di piu’: www.clouditalia.com | twitter @clouditaliaspa

Paymat



Nata nel 2006, la piattaforma Paymat, che per il Gruppo SNAITECH gestisce la distribuzione dell’offerta dei servizi di ricarica e pagamento, oggi conta una rete di oltre 7000 punti vendita affiliati in tutta Italia. Consente la gestione di un articolato sistema di ricariche (telefoniche Nazionali e Internazionali, Tv, carte di credito prepagate, gift card) e l’apertura e il deposito di conti di gioco SNAI. Inoltre permette di acquistare e-Voucher (Paysafecard), titoli di Viaggio Flixbus ed effettuare ricariche per i servizi postali Clicca&Posta, che consentono l’invio di raccomandate, prioritarie e telegrammi, nonché il servizio di pagamento di bollettini MAV e RAV, pagamento utenze cbill, PagoPa e Bolli Auto, .

