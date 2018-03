SNAI, MotoGp: Qatar, quote turbo per Dovizioso. Marquez punta al titolo

(Milano, 15 marzo 2018) – Il pilota della Ducati e’ favorito nelle scommesse sulla prima gara stagionale, a 2,50 – Lo spagnolo comanda nelle giocate iridate, a 1,75, seguito proprio da Dovi, a 5,50 – Rossi a 10 per la ‘Decima –

Milano, 15 marzo 2018 – Nello scorso mondiale, chiuso al secondo posto, fu lo sfidante a sorpresa. Quest’anno Andrea Dovizioso si candida di diritto per la corsa al titolo della MotoGp. Si riparte domenica dal Qatar e sul tabellone scommesse di SNAI per il vincente mondiale Marc Marquez, campione in carica a caccia del settimo trionfo in carriera, conduce i giochi a 1,75. Il pilota della Ducati, che ha mostrato un buon passo durante tutti i test pre-stagionali, occupa la seconda piazza nelle previsioni dei quotisti, dato a 5,50. Segnali di ripresa per la Yamaha: dopo i primi riscontri negativi ha recuperato e chiuso la sessione di Losail (sullo stesso tracciato dove si correra’ domenica) nelle posizioni di vertice: tra i due piloti della scuderia giapponese quello messo meglio e’ Maverick Vinales (terzo nello scorso mondiale) a 9,00. Valentino Rossi, che per conquistare il decimo mondiale ha annunciato di voler correre altri due anni, e’ dato a 10, assieme a Jorge Lorenzo che provera’ a riportare il titolo in Ducati. Johann Zarco, della Tech3, e’ la scommessa giusta per chi vuole puntare sugli outsider: miglior rookie e miglior pilota di una scuderia non ufficiale della scorsa stagione, si gioca le chance mondiali a 12,00 e stacca in quota Dani Pedrosa della Honda, a 15,00

Sorpresa Zarco – Andrea Dovizioso, si diceva, ha mostrato un buon ritmo nei test invernali, in particolar modo in quelli di Losail, chiusi al terzo posto ma con un notevole passo gara. Tant’e’ che e’ favorito a 2,50 per il primo Gp stagionale su un circuito dove cinque delle ultime sei gare sono state vinte dalla Yamaha. Lo segue, staccato di pochissimo, Marc Marquez a 3,00, che precede Vinales (a 5,00) e Rossi (a 6,00). Ancora una volta c’e’ da tenere a mente il nome di Zarco, che ha chiuso al comando la tre giorni di test in Qatar. Il francese, a 10, fa meglio di Jorge Lorenzo, piazzato a 12.

Moto2 e Moto3, chance italiane – Scommesse aperte anche sui mondiali di Moto2 e Moto3, dove ci sono due piloti italiani in piena corsa iridata. Nella categoria intermedia Francesco Bagnaia dello SKY Racing Team VR46, dopo un notevole quinto posto da debuttante, e’ la terza opzione in lavagna secondo i quotisti SNAI, a 5,00. Davanti a tutti, separati di un soffio, Alex Marquez (a 2,50) e Miguel Oliveira (a 2,75), che nel 2017 hanno chiuso rispettivamente al quarto e terzo posto, dietro Morbidelli e Luthi, ora promossi in MotoGp. In Moto3, invece, potrebbe essere l’anno della svolta per Enea Bastianini: il ‘Bestia – e’ passato al Leopard Racing Team, scuderia che ha vinto due degli ultimi tre mondiali. Fattore che spinge la sua quota a 3,50, subito dietro il favorito Jorge Martin, che paga 2,75.

