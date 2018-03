Secondo appuntamento del percorso Bohlitica

Secondo appuntamento venerdì 16 marzo, a partire dalle ore 20, del percorso BOHLITICA, organizzato da un gruppo di giovani delle principali aggregazioni laicali diocesane (Ac, Noi associazione, Fuci, Acli, Agesci, Csi) e dalla Fisp (Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico), desiderosi di riappropriarsi del vocabolario e dei significati della politica, indagando questo mondo che per molti coetanei è estraneo, lontano o indifferente. Un’occasione per giovani di confrontarsi con altri coetanei che vivono una cittadinanza attiva o con esperti qualificati per capire, approfondire e informarsi sulle dinamiche della politica oggi.

L’appuntamento è al Centro universitario di via Zabarella 82 a Padova, a partire dalle ore 20 con un momento di aperitivo incontro, cui seguirà, dalle ore 20.45 alle ore 22.30 il confronto e l’approfondimento che in questo secondo incontro hanno come filo conduttore: Cosa? La sostanza della politica: individuo vs comunità.

Di che cosa si occupa o si dovrebbe occupare la politica? Che tipo di risposte offre ai cittadini? E a quali domande risponde?

Partendo dalle esigenze comuni dei cittadini si cercherà di ragionare sulla contrapposizione che spesso si crea fra richieste legittime e a volte contrastanti che provengono da diversi settori dalla società, grazie ai contributi di due ospiti: Gianni Riccamboni, professore ordinario di Scienza Politica all’Università di Padova e Paolo Giaretta, politico italiano, tra i vari incarichi è stato sindaco di Padova dal 1987 al 1993, senatore e sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico (2006-2007).

I prossimi appuntamenti del percorso Bohlitica sono in programma: venerdì 6 aprile con Come? Linguaggi della politica: fake news vs verità?; venerdì 27 aprile con Dove? Luoghi della Politica: istituzioni vs web?; venerdì 18 maggio con Quando? Tempi della Politica: presente vs futuro?

fonte: ufficio stampa della diocesi di Padova

(Diocesi di Padova)