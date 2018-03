Irrompe Burian bis

Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Burian bis rovina feste. Il ciclone artico sta tornando, giusto in tempo per la festa del papa’. Secondo l’analisi degli esperti del sito IlMeteo.it, da lunedi’ 19 e martedi’ 20 entreremo in una fase piu’ invernale che primaverile con continui afflussi di aria gelida di origine artico-continentale e conseguenti nevicate fino in pianura su molte regioni.

Intanto, oggi il tempo tornera’ a peggiorare. Piogge via via piu’ diffuse andranno ad interessare Piemonte, val d’Aosta e Liguria per poi portarsi dal pomeriggio/sera verso il resto del Nord e il Centro. Sono attese precipitazioni molto forti o a carattere di nubifragio sulla Liguria e sull’alta Toscana (massese, lucchese, pistoiese, pisano). Nevicate diffuse sulle Alpi sopra i 900/1000 metri, a quote elevate sull’Appennino.

