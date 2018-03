Hostelco 2018 rafforza la propria leadership per riflettere la crescita del settore delle attrezzature

– Hostelco (http://www.hostelco.com), la fiera spagnola leader nel campo delle attrezzature e dei macchinari per ristoranti, hotel e catering e una delle manifestazioni di riferimento in Europa, organizza la sua 19aedizione dove presentera’ le ultime novita’ delle piu’ importanti compagnie del settore. Il prossimo aprile, Hostelco si terra’ congiuntamente ad Alimentaria, creando cosi’ la piu’ grande piattaforma nazionale e internazionale nel settore delle attrezzature, del cibo, della gastronomia e dell’ospitalita’.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/654190/Hostelco_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/653980/Hostelco_2018.jpg )

Organizzata da Fira de Barcelona e dalla Federazione spagnola delle associazioni di produttori di macchinari per hotel, comunita’ e settori affini (FELAC), per la prima volta Hostelco organizzera’ la sua prossima edizione insieme alla Fiera internazionale dell’alimentazione e delle bevande, Alimentaria, dal 16 al 19 aprile 2018.

Entrambe le fiere copriranno l’intera catena del valore in una piattaforma comune, unitamente ai nuovi prodotti, tecnologie e soluzioni innovative nelle aree dei macchinari e delle attrezzature per ristoranti, hotel e catering. Insieme, i due eventi vedranno la partecipazione di 4.500 espositori, il 27% dei quali saranno partecipanti internazionali provenienti da 70 paesi, su un’area di 100.000 m2.

Inoltre, Hostelco organizzera’ riunioni tra le aziende espositrici e gli oltre 600 buyer nazionali e internazionali invitati da Germania, Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Marocco, Algeria e Tunisia, tutti mercati in crescita. Al settore dedicato alle attrezzature, ai macchinari e agli accessori per l’ospitalita’ partecipano sia i buyer internazionali (principalmente importatori) sia i distributori nazionali. Oltre a questi gruppi, parteciperanno anche i rappresentanti di 80 tra hotel, ristoranti e catene di catering.

Innovazione e conoscenza L’area Hostelco Experience – Live Gastronomy ospitera’ dimostrazioni, showcooking e conferenze, alcune delle quali si concentreranno sul mondo della produzione dolciaria, dei gelati e dei prodotti da forno, con prestigiosi chef internazionali, come Nando Jubany, Paco Roncero, Andoni Luis Aduriz e Guillermo Cruz o Mario Sandoval.

Hostelco Experience ospitera’ anche Live Hotel, uno spazio pensato per decoratori specializzati in hotel che creeranno reception, camere, aree fitness e spa per un hotel di ultima generazione, presentando le tendenze in campo decorativo e tecnologico nell’ambito del nuovo concetto di ospitalita’.

Tra i punti di forza della fiera, vi sara’ anche la Hostelco Coffee Area, che riunira’ i professionisti e le aziende nel campo dei macchinari, delle attrezzature e degli accessori per caffe’, dalla torrefazione alla tazza. Inoltre, saranno organizzati anche campionati per baristi, tavole rotonde e master class volte a promuovere la cultura del caffe’.

