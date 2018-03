(Santa Maria Capua Vetere, 15 marzo 2018) – Multicedi pensa in grande con il lancio del nuovo format

Santa Maria Capua Vetere, 15 marzo 2018 – Distribuito su una superficie di 2.400 mq netto area vendita, con un assortimento complessivo di oltre 15.000 referenze tra prodotti confezionati e prodotti freschi, e un personale complessivo di 45 unita’, apre a Santa Maria Capua Vetere il primo Superstore Deco’ della Campania.

Una delle principali novita’ del Superstore con piu’ servizi, piu’ scelta e piu’ convenienza, e’ data dai nuovi progetti di esposizione per particolari momenti di consumo, come ad esempio quello dedicato ai Cocktail oppure agli stili di vita (Biologico, Senza Glutine, Vegan, Etnico). Questo comportera’ continue promozioni riservate a speciali tematici rappresentati in aree dedicate in store

L’inaugurazione del punto vendita di via Galatina si svolge durante tutta la giornata di venerdi’ 16 marzo a partire dalle 9 e continuera’ per l’intero weekend, con attivita’ che vanno dalle degustazioni all’animazione, distribuzione di gadget, spettacoli con artisti di strada.

Nei giorni scorsi Deco’ ha presentato al pubblico la super mascotte che con grandi e piccini ha fatto il giro della citta’. Le foto sono gia’ state pubblicate sul profilo Facebook di Deco’.

Per Angelo Merola, responsabile marketing di Multicedi titolare del marchio Deco’ “oggi e’ un giorno particolarmente importante in quanto questa apertura. Apriamo il primo Superstore Deco’ della regione Campania, una struttura molto significativa in termini di grandezza e di offerta: sara’ un punto di riferimento per tutta l’area – .

Il Superstore e’ articolato in reparti freschissimi (ortofrutta, piante e fiori, pescheria, macelleria, panificio produzione propria) Cucina/gastronomia, Enoteca, liquori e birre speciali, Congelato sfuso, e l’Extra Alimentare con oltre 3000 referenze.

Con l’apertura del Superstore Deco’ a Santa Maria Capua Vetere e’ gia’ possibile attivare la carta ‘Essere Deco’ – e ritirare gratis due prodotti a marchio.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani e’ oggi una realta’ di punta della DO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Multicedi S.r.l. detiene una quota di mercato che supera il 18% e, nel 2016, ha registrato un fatturato di circa 1 miliardo di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Deco’, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i piu’ recenti format Dodeca’, SuperRisparmioso e Sebo’n.

Multicedi srl porta con se’, oltre al marchi succitati di cui e’ diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafe’.

Nel gennaio del 2016, Multicedi e’ entrata a far parte del Gruppo Ve’Ge’ per la creazione del piu’ grande network italiano nelle attivita’ di convenience, con oltre 1.450 pdv a varie insegne coinvolti.

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)