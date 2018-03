Salute: innovazioni per la longevita’, meeting esperti ad Ancona

Roma, 13 mar. (AdnKronos Salute) – Valorizzare proposte e soluzioni utili a cogliere i benefici derivanti dalla longevita’. E’ questo l’obiettivo di ‘Expo-Meeting Innov-Aging’, l’evento promosso da Fondazione Marche dedicato al tema dell’aging e ai vantaggi sociali ed economici che derivano dalla Silver Economy. L’appuntamento, che si terra’ dal 21 al 23 giugno alla Mole vanvitelliana di Ancona, e’ promosso da Regione Marche, Ibm, Ubi Banca, il Gruppo Santo Stefano e l’Italian Scholars and Scientists of North America Foundation (Issnaf).

Nel corso delle tre giornate – spiegano gli organizzatori – istituzioni, aziende, opinion leader del mondo scientifico e industriale si incontreranno per condividere le opportunita’ legate ai tre grandi settori che verranno analizzati durante i lavori, ovvero salute e benessere, tecnologia, economia e finanza. Nel corso di varie sessioni, influencer ed esperti mondiali delle tre aree tematiche di riferimento daranno vita a tavole rotonde volte a “tracciare un bilancio e a delineare le prospettive economiche e sociali conseguenti a un cambiamento demografico che riguarda non solo l’Italia, ma anche il resto del mondo”. Contemporaneamente, le piu’ innovative start up e imprese del settore presenteranno i propri prodotti e servizi al mercato della Silver Economy per proporre soluzioni, costruire relazioni e partnership.

La Silver Economy – sottolineano gli organizzatori dell’evento – e’ considerata la terza economia piu’ grande al mondo, rappresentando nel 2014 un valore di circa 7 trilioni di dollari che, secondo le stime, raggiungera’ i 15 trilioni nel 2020. “L’Aging e’ la nuova sfida che la societa’ contemporanea deve affrontare e, soprattutto, vincere, in termini di individuazione e gestione di un nuovo modello di sviluppo economico – commenta Mario Pesaresi, vicepresidente esecutivo della Fondazione Marche – Il meeting e’ stato ideato e progettato proprio per cogliere questa possibilita’, ovvero sfruttare appieno le nuove opportunita’ presentate da questo scenario. In questo settore – conclude – l’innovazione, infatti, rappresenta una formidabile opportunita’ di crescita, permettendo di migliorare la qualita’ della vita”.

