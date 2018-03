Questura di Padova: Stazione ferroviaria di Padova: arrestato un nigeriano. 571 grammi di cocaina nascosti nello zaino.

La Polizia di Padova ha tratto in arresto, per detenzione di stupefacente a fine di spaccio, un 29nne cittadino nigeriano, senza fissa dimora e titolare di permesso di soggiorno valido sino al 2022, rilasciato dalla Questura di Trapani per protezione sussidiaria.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile, nel corso di un mirato servizio antidroga presso la Stazione Ferroviaria, ha notato due giovani stranieri che, giunti all’interno dello scalo ferroviario, si dirigevano di corsa e con fare sospetto verso un binario dal quale era in partenza il treno diretto a Torino.

I poliziotti decidevano quindi di fermarli per identificarli ed entrambi sono da subito apparsi insofferenti al controllo, in particolare il 29nne cittadino nigeriano, che riferiva, confusamente, di essere giunto a Padova la sera prima e di essere diretto a Torino, mentre l’altro uomo, anche lui nigeriano, riferiva di avere semplicemente accompagnato il connazionale in stazione.

Tenuto conto dell’atteggiamento mostrato, ed in particolare della loro insofferenza al controllo di Polizia, gli agenti hanno ritenuto di approfondire gli accertamenti.

L’attività di polizia giudiziaria consentiva di rinvenire nello zaino indossato dal 29nne nigeriano sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di grammi 571, suddivisa in 50 involucri e la somma di euro 3255,00.

In particolare la droga era nascosta in una busta in carta occultata in un sacchetto del caffè parzialmente chiuso, mentre il denaro era celato in parte nel portafoglio ed in parte in altre tasche dello zaino.

L’attività si è conclusa con l’arresto dello straniero nigeriano ed il sequestro dello stupefacente e della somma di denaro, ritenuto sicuro provento di attività illecita, atteso che il medesimo non risulta svolgere alcuna attività lavorativa.

(Questura di Padova)