Pd: moretti, stara all’opposizione, adesso tocca a m5s e centrodestra governare

Venezia, 13 mar. (AdnKronos) – ‘Ricominciare dall’opposizione in Parlamento da un lato e dall’altro riannodando le fila del dialogo al nostro interno per analizzare le ragioni di questa sconfitta e ripartire con le giuste motivazioni ‘. Cosi Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito Democratico in Veneto che ha anche inviato una lettera ai rappresentanti dei circoli per stimolare un rilancio della partecipazione, all’indomani della Direzione nazionale.

‘Quanto deciso ieri a Roma e la soluzione piu logica e giusta. Non c’e alcuna ‘ripicca’ nel dire no a un governo con i Cinque stelle o con il centrodestra, bensi il rispetto del voto degli elettori. Spetta a chi ha vinto trovare un’intesa programmatica per formare il Governo. E Di Maio e Salvini in piu di un’occasione hanno dimostrato di andare d’accordo: dall’euroscetticismo alle posizioni sui migranti fino alle simpatie per i no vax”, spiega.

(Adnkronos)