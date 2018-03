Pd: moretti, stara all’opposizione, adesso tocca a m5s e centrodestra governare (2)

(AdnKronos) – “C’e chi si adopera salvare le vite in mare e chi vorrebbe affondare i barconi, chi mette la salute dei nostri figli davanti a tutto e chi crede agli stregoni. Hanno l’occasione per uscire dalla propaganda e passare all’azione concreta: il tempo degli alibi e finito, tocca a loro mettere in pratica quanto promesso. Dal reddito di cittadinanza alla Flat Tax. ? paradossale – prosegue – che si tiri in ballo ancora il Partito Democratico nel dibattito attorno al nuovo esecutivo. Come potremmo appoggiare i grillini che nell’ultima legislatura, fuori e dentro il Parlamento, hanno costantemente denigrato la nostra azione, opponendosi a ogni provvedimento e scadendo spesso e volentieri nelle offese personali? Siamo oggettivamente incompatibili: noi rivendichiamo quanto fatto dai Governi Pd, dal Jobs Act alla Buona scuola passando per la legge sulle Unioni civili e il Dopo di noi ‘.

‘Faremo un’opposizione senza sconti ma responsabile e non pregiudiziale, portando avanti le nostre battaglie, non solo in aula. Dobbiamo infatti ripartire dalla nostra gente, detto senza alcuna retorica, ascoltando e dialogando con i territori. ? la sola ricetta per capire dove abbiamo sbagliato e dove dobbiamo andare. C’e una comunita di donne e di uomini che, anche in questi giorni, ha continuato a darci sostegno e fiducia: non possiamo deluderli ‘, conclude.

