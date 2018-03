Kaspersky Lab ha individuato un gruppo APT cinese che spiava aziende farmaceutiche

(Roma, 13 marzo 2018) – I ricercatori di Kaspersky Lab hanno rilevato una tendenza emergente e allarmante: sempre piu’ gruppiu’ criminali stanno rivolgendo la loro attenzione ad attacchi informatici contro aziende del settore sanitario. Il famigerato malware PlugX e’ stato rilevato in organizzazioni farmaceutiche in Vietnam, con lo scopo di rubare preziosi brevetti di farmaci e informazioni commerciali.

Il malware PlugX e’ un noto strumento di accesso remoto (Remote Access Tool RAT). Di solito viene diffuso tramite spear phishing ed e’ stato precedentemente rilevato in attacchi mirati contro organizzazioni militari, governative e politiche. Il RAT e’ stato utilizzato da numerosi gruppiu’ di cyber criminali di lingua cinese, tra cui Deep Panda, NetTraveler o Winnti. Nel 2013 si e’ scoperto che quest’ultimo e’ stato responsabile di attacchi ad aziende del settore dei giochi online e che utilizzava PlugX da maggio 2012. E’ interessante notare che Winnti e’ stato responsabile anche di attacchi contro aziende farmaceutiche, dove l’obiettivo era rubare certificati digitali da produttori di apparecchiature mediche e di software.

Il RAT PlugX consente agli aggressori di attuare varie operazioni dannose su un sistema senza il consenso o l’autorizzazione dell’utente, inclusi, ad esempio, la copia e la modifica di file, la registrazione di sequenze di tasti, il furto di password e la cattura di schermate dell’attivita’ dell’utente. PlugX, come altri RAT, viene utilizzato dai criminali informatici per rubare e raccogliere segretamente informazioni sensibili o redditizie a scopiu’ dannosi.

L’uso di RAT negli attacchi contro le organizzazioni farmaceutiche indica un crescente interessa da parte dei gruppiu’ APT verso il settore sanitario.

Le soluzioni Kaspersky Lab rilevano e bloccano il malware PlugX.

“Stiamo assistendo a una progressiva migrazione dei dati sanitari, privati e confidenziali, dalla carta alla forma digitale. Nonostante questo, a volte, in questo settore la sicurezza dell’infrastruttura di rete viene trascurata, ed e’ quindi davvero preoccupante l’interesse da parte dei gruppiu’ APT per le informazioni sui progressi nell’innovazione di farmaci e attrezzature. Il rilevamento del malware PlugX in organizzazioni farmaceutiche dimostra l’ennesima battaglia che dobbiamo combattere – e vincere – contro i cyber criminali”, ha dichiarato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab.

Altri risultati chiave relativi al 2017 includono:

• Oltre il 60% delle aziende mediche ha avuto malware sui propri server o computer;

• Filippine, Venezuela e Tailandia sono in cima alla lista dei Paesi con dispositivi attaccati nelle aziende mediche.

Per rimanere protetti, gli esperti di Kaspersky Lab consigliano alle aziende di adottare le seguenti misure:

• Rimuovere tutti i nodi che elaborano dati medici da portali pubblici e rendere sicuri i portali web pubblici;

• Aggiornare automaticamente il software installato utilizzando i sistemi di gestione delle patch su tutti i nodi, inclusi i server.

• Utilizzare una soluzione di sicurezza aziendale, di comprovata efficacia, in combinazione con tecnologie anti-targeted attack e di threat intelligence, come la soluzione Kaspersky Threat Management and Defense. Queste sono in grado di individuare e bloccare attacchi mirati avanzati analizzando le anomalie della rete e offrendo ai team di sicurezza informatica una visibilita’ completa sulla rete e risposte automatiche.

