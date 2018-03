Fratelli IN Italia all’Aurora di Campodarsego e al Giardino di San Giorgio delle Pertiche

Altre due repliche dello spettacolo teatrale Fratelli IN Italia, ideato e prodotto da tre uffici diocesani (Pastorale della Missione, Pastorale della Comunicazione, Pastorale dei Migranti) per dare un’occasione di riflessione nel tempo di Quaresima, sono in programma mercoledì 14 marzo alle ore 21 al cinema teatro Aurora di Campodarsego e giovedì 15 marzo, alle ore 21, al cinema teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche (Pd).

Lo spettacolo è realizzato su testo di Loredana D’Alesio per la regia di Alberto Riello, artista e docente versatile che ha la capacità di coniugare le suggestioni del teatro contemporaneo con lo spessore dell’impegno sociale. Protagonisti sono otto giovani (quattro italiani e quattro stranieri): Eleonora Benazzato, Lucy Ramona Bordaş, Kostel Borescu, Ibrahima Kalil Camara, Alessandro Destro, Alice Friscione, Benedetta (Blessing) Onuh e Luca Torassa. Con loro gli spettatori sono accompagnati in un viaggio tra storie di migrazioni, accoglienze, pregiudizi, incroci e incontri, per parlare di immigrazione oggi e avviare prove di integrazione.

Fratelli IN Italia racconta, infatti, attraverso oggetti e scenografia volutamente essenziali, sia l’aspetto ordinario delle migrazioni che il dramma del viaggio che molti affrontano. Il tutto condito da riferimenti biblici e appelli alla coscienza individuale e comunitaria.

«Vogliamo portare in scena un’azione teatrale che metta in campo le ricchezze di ciascuno – spiega Riello – perché sia chiaro che l’arricchimento è reciproco, che l’osmosi è costante. Così Ibrahima, che faceva il dj in Guinea, narrerà la sua vicenda di personaggio noto con un viaggio drammatico alle spalle; Lucy suonerà il violino che ha imparato a suonare in Romania e Luca porterà la sua capacità espressiva di giovane interprete italiano sullo stesso palco».

La proposta teatrale è “anticipata” dalla mostra Restiamo umani oltre le paure! e sarà seguita da un momento di coinvolgimento e interazione finale con il pubblico.

«Nel progettare gli strumenti pastorali per la Quaresima 2018 – spiega don Gaetano Borgo, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della Missione di Padova – stavamo cercando un’opportunità per provocare il territorio diocesano a riflettere sulla presenza degli immigrati, sull’integrazione e sulla fraternità evangelica. Insieme al Servizio assistenza sale della Diocesi di Padova è nata l’idea di dar vita a uno spettacolo originale che non mettesse in scena solo il dramma degli sbarchi ma che raccontasse anche il cammino di fraternità concreta che molti stanno già compiendo fianco a fianco a persone straniere che non sempre si sentono accolte e integrate».

I prossimi spettacoli sono in calendario: martedì 20 marzo, ore 20.45, al teatro Marconi di Conselve (Pd); giovedì 22 marzo, ore 21, al cinema Marconi di Piove di Sacco e sabato 24 marzo, ore 21, al teatro La Perla di Torreglia (Pd).

Info anche sul sito www.fratelliinitalia.it

fonte: ufficio stampa della diocesi di Padova

(Diocesi di Padova)